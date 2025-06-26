宏匯廣場「美力經濟」改裝開幕 逾20家改裝新櫃登場

宏匯廣場繼去年女裝改裝後帶動服飾成長亮眼，今年上半年展開1、2F大幅度改裝迎接暑期消費熱潮，宏匯廣場於6月26日（四）盛大揭幕超過20家全新改裝櫃位，本次改裝以「美力經濟」為概念核心，引進女性潮流品牌、女妝保養及香氛為主力，進一步強化商場與核心客層的連結。

宏匯表示，今年以來受惠於改裝效益顯現、日本超市LOPIA帶動來客數，業績成長11%，尤其餐飲表現最為亮眼。

宏匯廣場指出，館內女性顧客的年齡結構持續年輕化，形成一股嶄新的消費動能，此次改裝以「女力主場」為核心概念，實踐宏匯廣場對「美力經濟」的全新詮釋。透過櫃位升級與品牌精選，宏匯廣場期望為下半年注入強勁動能，持續強化與核心客群的連結。

為歡慶改裝登場，活動期間更推出會員限定專屬回饋，即日起至7月6日止，指定新櫃祭出多重優惠，最高回饋達28%，邀請會員搶先體驗全新亮相的潮流選品，開啟屬於自己的風格日常。

此次改裝共匯聚 20 個女性人氣品牌，其中最受矚目的亮點之一，便是美妝複合概念店 「beautySTAGE」 正式進駐宏匯廣場 1F，將國際彩妝、保養與香氛品牌一次到位，為女性打造更全面、多元的風格選擇，讓新莊地區正式邁入美妝流行的全新層級。

本次改裝也特別釋出百貨最精華的 1F 黃金區域，重新定義「美的空間」想像，除了外在妝容與風格選品的升級，宏匯廣場更希望讓「美的感知」走得更深、更遠，從空間美學、生活節奏到心靈療癒，打造一處讓女性放鬆自處、欣賞自己的理想場域，在美好的空間中，自信展現更美好的自己。其中「2511 FLOWER」正是這份「美力哲學」的具體實踐，其座落於化妝品區中央，以花藝結合咖啡與美妝，營造出一處視覺與感官兼具的都會女子專屬角落。

此次改裝也迎來精品品牌生力軍 「JS’MAXX」 進駐，作為全台最大線上精品供應商，JS’MAXX 擁有強大的國際貨源整合實力與選品效率，近年積極拓展實體通路版圖，本次插旗宏匯廣場，延續其「與國際零時差」的選品精神，讓新莊消費者也能即時掌握全球精品脈動，櫃位主力品牌涵蓋 Longchamp、Burberry、Chloé 等深受女性青睞、亦最貼近宏匯核心客層期待的品牌，為商場注入濃厚的國際時尚氛圍。

2F 改裝重點聚焦於打造「上班族女性的時尚伸展台」，本次改裝以複合式櫃型結合多樣風格與穿搭情境，回應女性多面向的日常需求。此次引進包含 ALL BLACK、MAGY、FAIR LADY、JOAN Village、Diffa、Le Polka 等深受女性喜愛的人氣鞋履與服飾品牌。