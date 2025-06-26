Longchamp咖啡館快閃台北 咖啡與花束感受巴黎浪漫日常

Longchamp 2025秋冬攜手巴黎藝術家Constantin Riant打造全新聯名系列，為此在各大城市舉辦「瓏驤。匠心巴黎」限時快閃街區活動，台北站地點位於%Arabica中山店，於6月28日至7月6日展開，特別將咖啡館改造變身聯名系列標誌性的鈷藍色調，清爽有型。除了邵雨薇與張軒睿擔任開幕嘉賓外，聯名藝術家Constantin Riant更為此首度來台，親身感受台灣夏日的熱情。

首次造訪台北的Constantin Riant，是多才多藝的法國新銳藝術家，擅長插畫、繪畫與陶瓷創作，創作中以「藍白」二色作為作品的標誌色彩，也是這回與Longchamp合作聯名系列的鮮明色譜。活動前一天，他特別造訪故宮，也前往鶯歌認識台灣的陶瓷藝術，而台北夏天的高溫，確實也讓初次造訪台灣的他感到相當的震驚。他表示「很開心能來到台北與大家分享這次的聯名創作，希望透過我的作品，讓更多人感受到巴黎街頭的日常詩意。」