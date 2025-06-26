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Longchamp咖啡館快閃台北 咖啡與花束感受巴黎浪漫日常

聯合報／ 記者江佩君／台北即時報導
「瓏驤。匠心巴黎」限時快閃街區活動，整體空間以藍白為主軸，營造優雅純淨的法式氛圍。圖／Longchamp提供
「瓏驤。匠心巴黎」限時快閃街區活動，整體空間以藍白為主軸，營造優雅純淨的法式氛圍。圖／Longchamp提供

Longchamp 2025秋冬攜手巴黎藝術家Constantin Riant打造全新聯名系列，為此在各大城市舉辦「瓏驤。匠心巴黎」限時快閃街區活動，台北站地點位於%Arabica中山店，於6月28日至7月6日展開，特別將咖啡館改造變身聯名系列標誌性的鈷藍色調，清爽有型。除了邵雨薇與張軒睿擔任開幕嘉賓外，聯名藝術家Constantin Riant更為此首度來台，親身感受台灣夏日的熱情。

首次造訪台北的Constantin Riant，是多才多藝的法國新銳藝術家，擅長插畫、繪畫與陶瓷創作，創作中以「藍白」二色作為作品的標誌色彩，也是這回與Longchamp合作聯名系列的鮮明色譜。活動前一天，他特別造訪故宮，也前往鶯歌認識台灣的陶瓷藝術，而台北夏天的高溫，確實也讓初次造訪台灣的他感到相當的震驚。他表示「很開心能來到台北與大家分享這次的聯名創作，希望透過我的作品，讓更多人感受到巴黎街頭的日常詩意。」

Longchamp限時快閃街區整體空間以藍白為主軸，營造優雅純淨的法式氛圍，並展示2025秋季系列設計靈感，從街區設計到細節呈現，都體現了Longchamp與Constantin Riant的創意巧思與工藝精神。戶外座位區讓人彷彿置身巴黎街角咖啡館，走進咖啡館可點杯咖啡、可頌，還可挑選喜歡的花材，在花藝師的巧手包裝下，帶走浪漫花束。還可帶著咖啡點心走到樓上，坐在陽光灑落的窗邊，可挑選藝術插畫明信片並投入專屬郵筒，還有駐點藝術家以藍白色調創作，運用水彩與蠟筆繪製專屬肖像，現場完成裱框，快閃期間開放民眾自由入場，僅肖像畫體驗採預約制，可加入Longchamp官方LINE帳號完成預約。

「瓏驤。匠心巴黎」限時快閃街區活動，整體空間以藍白為主軸，營造優雅純淨的法式氛圍。圖／Longchamp提供
「瓏驤。匠心巴黎」限時快閃街區活動，整體空間以藍白為主軸，營造優雅純淨的法式氛圍。圖／Longchamp提供
可挑選藝術插畫明信片並投入專屬郵筒。圖／Longchamp提供
可挑選藝術插畫明信片並投入專屬郵筒。圖／Longchamp提供
「瓏驤。匠心巴黎」限時快閃街區活動，台北站地點位於%Arabica中山店，於6月28日至7月6日展開。圖／Longchamp提供
「瓏驤。匠心巴黎」限時快閃街區活動，台北站地點位於%Arabica中山店，於6月28日至7月6日展開。圖／Longchamp提供
邵雨薇（左）與張軒睿身著Longchamp x Constantin聯名系列標誌性的鈷藍色。圖／Longchamp提供
邵雨薇（左）與張軒睿身著Longchamp x Constantin聯名系列標誌性的鈷藍色。圖／Longchamp提供
咖啡館是巴黎重要象徵，「瓏驤。匠心巴黎」限時快閃街區活動也特別呈現咖啡館氛圍。圖／Longchamp提供
咖啡館是巴黎重要象徵，「瓏驤。匠心巴黎」限時快閃街區活動也特別呈現咖啡館氛圍。圖／Longchamp提供
可挑選喜歡的花材，在花藝師的巧手包裝下，帶走浪漫花束。圖／Longchamp提供
可挑選喜歡的花材，在花藝師的巧手包裝下，帶走浪漫花束。圖／Longchamp提供
Longchamp聯名藝術家Constantin Riant首次來台，特別出席「瓏驤。匠心巴黎」限時快閃街區活動。圖／Longchamp提供
Longchamp聯名藝術家Constantin Riant首次來台，特別出席「瓏驤。匠心巴黎」限時快閃街區活動。圖／Longchamp提供
咖啡館是巴黎重要象徵，「瓏驤。匠心巴黎」限時快閃街區活動也特別呈現咖啡館氛圍。圖／Longchamp提供
咖啡館是巴黎重要象徵，「瓏驤。匠心巴黎」限時快閃街區活動也特別呈現咖啡館氛圍。圖／Longchamp提供

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