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拿坡里大披薩199、7塊雞269！必勝客推「BT21星空杯」
「必勝客」自即日起攜手人氣宇宙明星「BT21」合作，推出7款「BT21星空一口杯」，另外還有期間限定的「BT21聯名包裝」，以可愛的模樣療癒粉絲們的心。同時「韓風醬烤雪花牛比薩」也回歸市場。
必勝客本次限量推出的「BT21星空一口杯」，以浩瀚宇宙為靈感，共有7款BT21專屬設計，杯身環繞夢幻星空並結合比薩元素，各有不同特色。即日起至7月21日，購買韓風醬烤雪花牛個人比薩獨享餐（154元），加價99元即可帶回單入組；單點韓風醬烤雪花牛大比薩（399元），加價189元就可帶回雙入組；活動期間單筆訂單滿599元，也能加價189元搶購雙入組，均為隨機出貨。
針對想要蒐集全套的粉絲，選擇韓風醬烤雪花牛口味的「一公尺派對盒」（2,259元），加價599元就能一次入手全套7款。除了「BT21星空一口杯」之外，包括大比薩盒、個人比薩盒也換上BT21主題包裝；一公尺派對盒還加上專屬「BT21腰封」，更添儀式感。
「拿坡里披薩‧炸雞」自6月27日至6月30日止，限時4天祭出年度超值組合，大披薩原價390元，優惠價199元；7塊炸雞原價455元，優惠價269元。另外加價129元，可搭配任選3罐500ml啤酒（百威、海尼根、台灣啤酒），打造消暑對味的絕配組合。
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