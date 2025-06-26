威廉．透納特展開展 被印在20英鎊上的藝術家

聯合數位文創董事長李彥甫、英國泰德美術館國際合作部部長艾德華.麥克唐納.圖恩（Mr. Edward Mcdonald-Toone）、英國在台辦事處代表包瓊郁（RuthBradley-Jones）、藝術家凱蒂.帕特森（KatiePaterson）、策展人伊莉莎白.布魯克（Elizabeth Brooke）、中正紀念堂代理處長張惠珠下午一起出席《威廉．透納特展：崇高的迴響》 開展記者會剪綵。

英國在台辦事處代表包瓊郁（RuthBradley-Jones）下午出席《威廉．透納特展：崇高的迴響》 開展記者會，致詞時手拿20英鎊，表示威廉．透納是被印在紙鈔上的藝術家，是19世紀英國浪漫主義風景畫家，以描繪光影和色彩聞名，被稱為「光之畫家」。 鈔票上還印有他的著名畫作《被拖去解體的戰艦無畏號》作為背景。

《威廉．透納特展：崇高的迴響》展中，曾向英國全民募資、耗資超過 2 億台幣才留下的矚目館藏《藍色瑞吉山之日出》，將於全球巡迴展出後回到英國館封存 10 年，是 10 年內最後一次公開亮相機會。全台熱愛藝術的觀眾朋友們千萬不要錯過難得的機會，一窺這位「光之畫家」不朽的藝術魅力。