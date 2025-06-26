快訊

吸喪屍煙彈逆向暴衝撞死三重警 毒駕男重判18年6月

中職／曾旅日2年、回台後捲入假球案 前職棒球員吳偲佑傳去年過世

威廉．透納特展開展 被印在20英鎊上的藝術家

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
英國在台辦事處代表包瓊郁（RuthBradley-Jones）下午出席《威廉．透納特展：崇高的迴響》 開展記者會，致詞時手拿20英鎊，表示威廉．透納是被印在紙鈔上的藝術家，是19世紀英國浪漫主義風景畫家，以描繪光影和色彩聞名，被稱為「光之畫家」。 鈔票上還印有他的著名畫作《被拖去解體的戰艦無畏號》作為背景。記者蘇健忠／攝影
英國在台辦事處代表包瓊郁（RuthBradley-Jones）下午出席《威廉．透納特展：崇高的迴響》 開展記者會，致詞時手拿20英鎊，表示威廉．透納是被印在紙鈔上的藝術家，是19世紀英國浪漫主義風景畫家，以描繪光影和色彩聞名，被稱為「光之畫家」。 鈔票上還印有他的著名畫作《被拖去解體的戰艦無畏號》作為背景。記者蘇健忠／攝影

聯合數位文創董事長李彥甫、英國泰德美術館國際合作部部長艾德華.麥克唐納.圖恩（Mr. Edward Mcdonald-Toone）、英國在台辦事處代表包瓊郁（RuthBradley-Jones）、藝術家凱蒂.帕特森（KatiePaterson）、策展人伊莉莎白.布魯克（Elizabeth Brooke）、中正紀念堂代理處長張惠珠下午一起出席《威廉．透納特展：崇高的迴響》 開展記者會剪綵。

英國在台辦事處代表包瓊郁（RuthBradley-Jones）下午出席《威廉．透納特展：崇高的迴響》 開展記者會，致詞時手拿20英鎊，表示威廉．透納是被印在紙鈔上的藝術家，是19世紀英國浪漫主義風景畫家，以描繪光影和色彩聞名，被稱為「光之畫家」。 鈔票上還印有他的著名畫作《被拖去解體的戰艦無畏號》作為背景。

《威廉．透納特展：崇高的迴響》展中，曾向英國全民募資、耗資超過 2 億台幣才留下的矚目館藏《藍色瑞吉山之日出》，將於全球巡迴展出後回到英國館封存 10 年，是 10 年內最後一次公開亮相機會。全台熱愛藝術的觀眾朋友們千萬不要錯過難得的機會，一窺這位「光之畫家」不朽的藝術魅力。

「威廉.透納特展:崇高的迴響」將於 6 月 27 日至 10 月 12 日在中正紀念堂 1、2 展廳盛 大開展，將史無前例展出 80 件英國泰德美術館珍藏的透納真跡，展品包括透納最具魅力的 「威尼斯」系列及最有震撼力的「海上風暴」等主題作品，更精選了 28 件頂尖當代藝術家創作共同展出，開展一場橫跨 250 年的藝術對話。

「威廉.透納特展:崇高的迴響」將於 6 月 27 日至 10 月 12 日在中正紀念堂 1、2 展廳盛大開展，將史無前例展出 80 件英國泰德美術館珍藏的透納真跡，展品包括透納最具魅力的 「威尼斯」系列及最有震撼力的「海上風暴」等主題作品，更精選了 28 件頂尖當代藝術家 創作共同展出，開展一場橫跨 250 年的藝術對話。記者蘇健忠／攝影
「威廉.透納特展:崇高的迴響」將於 6 月 27 日至 10 月 12 日在中正紀念堂 1、2 展廳盛大開展，將史無前例展出 80 件英國泰德美術館珍藏的透納真跡，展品包括透納最具魅力的 「威尼斯」系列及最有震撼力的「海上風暴」等主題作品，更精選了 28 件頂尖當代藝術家 創作共同展出，開展一場橫跨 250 年的藝術對話。記者蘇健忠／攝影
策展人伊莉莎白.布魯克（Elizabeth Brooke）（左起）、藝術家凱蒂.帕特森（KatiePaterson）、聯合數位文創董事長李彥甫、英國泰德美術館國際合作部部長艾德華.麥克唐納.圖恩（Mr. Edward Mcdonald-Toone）、英國在台辦事處代表包瓊郁（RuthBradley-Jones）、中正紀念堂代理處長張惠珠下午一起出席《威廉．透納特展：崇高的迴響》 開展記者會剪綵。記者蘇健忠／攝影
策展人伊莉莎白.布魯克（Elizabeth Brooke）（左起）、藝術家凱蒂.帕特森（KatiePaterson）、聯合數位文創董事長李彥甫、英國泰德美術館國際合作部部長艾德華.麥克唐納.圖恩（Mr. Edward Mcdonald-Toone）、英國在台辦事處代表包瓊郁（RuthBradley-Jones）、中正紀念堂代理處長張惠珠下午一起出席《威廉．透納特展：崇高的迴響》 開展記者會剪綵。記者蘇健忠／攝影
《威廉．透納特展：崇高的迴響》展中，曾向英國全民募資、耗資超過 2 億台幣才留下的矚目館藏《藍色瑞吉山之日出》，將於全球巡迴展出後回到英國館封存 10 年，是 10 年內最後一次公開亮相機會。全台熱愛藝術的觀眾朋友們千萬不要錯過難得的機會，一窺這位「光之畫家」不朽的藝術魅力。記者蘇健忠／攝影
《威廉．透納特展：崇高的迴響》展中，曾向英國全民募資、耗資超過 2 億台幣才留下的矚目館藏《藍色瑞吉山之日出》，將於全球巡迴展出後回到英國館封存 10 年，是 10 年內最後一次公開亮相機會。全台熱愛藝術的觀眾朋友們千萬不要錯過難得的機會，一窺這位「光之畫家」不朽的藝術魅力。記者蘇健忠／攝影
藝術家凱蒂.帕特森（Katie Paterson）（左）與策展人伊莉莎白.布魯克（Elizabeth Brooke）（右）在《全食》（Totality）展區接受媒體聯訪。記者蘇健忠／攝影
藝術家凱蒂.帕特森（Katie Paterson）（左）與策展人伊莉莎白.布魯克（Elizabeth Brooke）（右）在《全食》（Totality）展區接受媒體聯訪。記者蘇健忠／攝影

藝術家 英國 美術館 畫家 畫作 光影 中正紀念堂

延伸閱讀

總冠軍賽最迷人的Game7！七大面向看溜馬如何逆襲登頂

NBA／溜馬輸球後總能反彈 透納：逆境會激發團隊變更強

MLB／得獎的是…費城人透納舉起艾美獎 鼓勵的力量有效

從喬治領軍到哈利掌舵 橫跨四世代的透納才是溜馬定海神針

相關新聞

星巴克「買一送一」最後一天！明天「第二杯半價」接棒

星巴克「夏日沁涼補給．好友分享日」的「買一送一」活動，今（26日）進入最後一天，明（27日）將由「迎接週末．第二杯半價」...

好市多會員許願熱食區 Costco回應：將參考大家的建議

美味之神，許願好市多（Costco）賣我想吃的美食吧。有會員在網上發起一個美食區許願池，看大家最希望熱食區賣什麼，要大家...

威廉．透納特展開展 被印在20英鎊上的藝術家

聯合數位文創董事長李彥甫、英國泰德美術館國際合作部部長艾德華.麥克唐納.圖恩（Mr. Edward Mcdonald-T...

宋慧喬仙氣、高圓圓優雅 Chaumet高級珠寶秀同場競艷

法國高級珠寶品牌Chaumet日前於西班牙馬貝拉發表了2025年度頂級珠寶系列Jewels by Nature，以精湛的...

致敬俄羅斯方塊！Red Bull大賽上線 冠軍飛杜拜空中對戰

致敬40年經典遊戲「俄羅斯方塊」，Red Bull 宣布舉辦「Red Bull Tetris」全球挑戰賽，打造全新數位競...

7-ELEVEN「星級饗宴」聯手「米香MIPON、富錦樹台菜香檳」端雅致台味鮮食

7-ELEVEN「星級饗宴」積極布局跨界合作，與各領域一線品牌合作開發高質感餐點，引領超商鮮食精品化，自即日起攜手台北美...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。