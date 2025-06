宋慧喬仙氣、高圓圓優雅 Chaumet高級珠寶秀同場競艷

法國高級珠寶品牌Chaumet日前於西班牙馬貝拉發表了2025年度頂級珠寶系列Jewels by Nature,以精湛的頂級珠寶工藝淋漓詮釋品自創立以來最鍾愛的自然主義之美,一系列設計流轉著靈動且詩意的自然氣息。鑑賞會期間品牌更特底舉行晚宴,包括品牌大使宋慧喬、高圓圓、「冰與火之歌」的英國演員Emilia Clarke、日本女星渡邊杏、「花邊教主」的美國演員Kelly Rutherford都盛裝出席。

品牌大使宋慧喬身穿不對稱的銀白色緞面禮服,配戴以四葉幸運草和蕨葉為靈感的Clover & Fern項鍊。不對稱的項鍊上,婉約繾綣的蕨葉勾勒出自然生機的線條美感,而其中一朵四葉幸運草圖騰,更鑲嵌了3顆色澤濃郁的梨形哥倫比亞祖母綠,宛如綻放於肌膚上的綠意詩章,優雅而不失靈動。

高圓圓則以一襲深藍色天鵝絨禮服,襯托以康乃馨為靈感的Carnation項鍊及戒指。項鍊以具象的視覺律動刻畫花辮恣意綻放的康乃馨,散發高貴氣息的藍寶石和璀璨鑽石相互交織出細膩而輕盈的網狀結構,宛如第二層肌膚自然服貼於頸間,彷彿將一束盛開的康乃馨花束輕柔繫於頸上,高雅而動人,並讓人輕鬆聚焦於絢麗奪目的36.44克拉的橢圓形錫蘭藍寶石上。