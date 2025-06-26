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宋慧喬仙氣、高圓圓優雅 Chaumet高級珠寶秀同場競艷

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Emilia Clarke配戴的Wild Rose 18K白金項鍊，鑲嵌1顆約8.23克拉的枕形切割黃鑽、鑽石。圖／Chaumet提供
Emilia Clarke配戴的Wild Rose 18K白金項鍊，鑲嵌1顆約8.23克拉的枕形切割黃鑽、鑽石。圖／Chaumet提供

法國高級珠寶品牌Chaumet日前於西班牙馬貝拉發表了2025年度頂級珠寶系列Jewels by Nature，以精湛的頂級珠寶工藝淋漓詮釋品自創立以來最鍾愛的自然主義之美，一系列設計流轉著靈動且詩意的自然氣息。鑑賞會期間品牌更特底舉行晚宴，包括品牌大使宋慧喬、高圓圓、「冰與火之歌」的英國演員Emilia Clarke、日本女星渡邊杏、「花邊教主」的美國演員Kelly Rutherford都盛裝出席。

品牌大使宋慧喬身穿不對稱的銀白色緞面禮服，配戴以四葉幸運草和蕨葉為靈感的Clover & Fern項鍊。不對稱的項鍊上，婉約繾綣的蕨葉勾勒出自然生機的線條美感，而其中一朵四葉幸運草圖騰，更鑲嵌了3顆色澤濃郁的梨形哥倫比亞祖母綠，宛如綻放於肌膚上的綠意詩章，優雅而不失靈動。

高圓圓則以一襲深藍色天鵝絨禮服，襯托以康乃馨為靈感的Carnation項鍊及戒指。項鍊以具象的視覺律動刻畫花辮恣意綻放的康乃馨，散發高貴氣息的藍寶石和璀璨鑽石相互交織出細膩而輕盈的網狀結構，宛如第二層肌膚自然服貼於頸間，彷彿將一束盛開的康乃馨花束輕柔繫於頸上，高雅而動人，並讓人輕鬆聚焦於絢麗奪目的36.44克拉的橢圓形錫蘭藍寶石上。

身穿米白色極簡風格禮服的Emilia Clarke，配戴了以野玫瑰為靈感的Wild Rose項鍊及耳環，層層相連、錯落堆疊的野玫瑰葉片鋪鑲鑽石，勾勒出繁複而生動的立體層次，並以重達8.23克拉的枕形切割黃鑽點綴花蕊，如同陽光灑落花心，綻放出更斑斕奪目的光彩。渡邊杏則配戴了經典的Joséphine系列Valse Impériale系列項鍊和耳環，匯聚約瑟芬皇后鍾愛的梨形切割和鷺羽「V」字造型以及代表高貴的藍寶石，展現如女王般的雍容氣場。

美國女星Kelly Rutherford出席Chaumet年度頂級珠寶Jewels by Nature系列發表晚宴。圖／Chaumet提供
美國女星Kelly Rutherford出席Chaumet年度頂級珠寶Jewels by Nature系列發表晚宴。圖／Chaumet提供
日本女星渡邊杏出席Chaumet年度頂級珠寶Jewels by Nature系列發表晚宴。圖／Chaumet提供
日本女星渡邊杏出席Chaumet年度頂級珠寶Jewels by Nature系列發表晚宴。圖／Chaumet提供
宋慧喬配戴的Clover & Fern 18K白金項鍊，鑲嵌3顆各約4.62、4.23和2.76克拉的梨形哥倫比亞祖母綠、祖母綠、鑽石。圖／Chaumet提供
宋慧喬配戴的Clover & Fern 18K白金項鍊，鑲嵌3顆各約4.62、4.23和2.76克拉的梨形哥倫比亞祖母綠、祖母綠、鑽石。圖／Chaumet提供
高圓圓配戴的Carnation 18K白金項鍊，鑲嵌36.44克拉的橢圓形錫蘭藍寶石、藍寶石、鑽石。圖／Chaumet提供
高圓圓配戴的Carnation 18K白金項鍊，鑲嵌36.44克拉的橢圓形錫蘭藍寶石、藍寶石、鑽石。圖／Chaumet提供
英國女星Emilia Clarke出席Chaumet年度頂級珠寶Jewels by Nature系列發表晚宴。圖／Chaumet提供
英國女星Emilia Clarke出席Chaumet年度頂級珠寶Jewels by Nature系列發表晚宴。圖／Chaumet提供
高圓圓出席Chaumet年度頂級珠寶Jewels by Nature系列發表晚宴。圖／Chaumet提供
高圓圓出席Chaumet年度頂級珠寶Jewels by Nature系列發表晚宴。圖／Chaumet提供
宋慧喬出席Chaumet年度頂級珠寶Jewels by Nature系列發表晚宴。圖／Chaumet提供
宋慧喬出席Chaumet年度頂級珠寶Jewels by Nature系列發表晚宴。圖／Chaumet提供
Emilia Clarke配戴的Wild Rose 18K白金耳環，鑲嵌2顆各約2.60和2.68克拉的枕形切割黃鑽、鑽石。圖／Chaumet提供
Emilia Clarke配戴的Wild Rose 18K白金耳環，鑲嵌2顆各約2.60和2.68克拉的枕形切割黃鑽、鑽石。圖／Chaumet提供

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