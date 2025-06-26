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致敬俄羅斯方塊!Red Bull大賽上線 冠軍飛杜拜空中對戰

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
Red Bull x Texas Roadhouse 合作推出期間限定的「不斷電套餐」，為玩家充電回血再戰疊磚排行。圖／Red Bull提供
Red Bull x Texas Roadhouse 合作推出期間限定的「不斷電套餐」，為玩家充電回血再戰疊磚排行。圖／Red Bull提供

致敬40年經典遊戲「俄羅斯方塊」，Red Bull 宣布舉辦「Red Bull Tetris」全球挑戰賽，打造全新數位競技場景，邀請全台玩家在線上報名挑戰，最終冠軍將代表台灣前往杜拜，在由2,500台無人機搭建的空中戰場中，爭奪世界冠軍寶座。

本次Red Bull Tetris不僅保留傳統經典玩法，更加入限時三分鐘回合、重力與速度變化機制，以及可逆轉戰局的「金色方塊」，讓比賽更快節奏、更富策略性，為經典遊戲注入全新生命力。

即日起至10月20日開放全台線上資格賽，玩家只要年滿18歲，透過手機連上 www.redbulltetris.com，完成三分鐘挑戰，即可參與競賽。排名前13名與3位Wildcard玩家將晉級11月1日於台北舉行的全國總決賽，爭奪Red Bull Tetris限量遊戲機、聯名服飾等專屬獎勵，最終優勝者將赴杜拜出戰總決賽。

Red Bull也同步推出「金色方塊挑戰賽」，即日起至8月31日止，玩家只要在遊戲中清除由金色「I」形方塊組成的四行，即獲抽獎機會，每週抽出10位送出限量收藏版遊戲機。

此外，Red Bull攜手Texas Roadhouse德州鮮切牛排，推出「能量不斷電」企劃，自7月1日至9月1日，凡享用指定套餐或參與週六「電力之夜」，即可獲得限量贈品與美食加持，北中南也將舉辦三場「不斷電派對」，讓玩家線上線下都能盡情開戰。

為呼應本次活動，Red Bull也推出「 Red Bull Tetris 聯名限量罐」，包裝設計融入經典方塊圖樣，掃描罐身QR Code，即可直通賽事頁面報名參戰，並可享限時購買優惠。詳細活動期間及內容請以各通路為準。

【Red Bull Tetris全球挑戰賽】

•線上資格賽：即日起至10月20日

•全國決賽：11月1日（台北）

•全球總決賽：12月11日至12月13日（杜拜）

遊戲史上第一次！從手機挑戰到無人機，「Red Bull Tetris」全球挑戰賽正式上線。圖／Red Bull提供
遊戲史上第一次！從手機挑戰到無人機，「Red Bull Tetris」全球挑戰賽正式上線。圖／Red Bull提供
由各國脫穎而出的「Red Bull Tetris」最強冠軍，將代表其國家飛往杜拜，在傳奇地標「杜拜之框」下，親眼見證由2,500台無人機實體打造的空中對戰舞台。圖／Red Bull提供
由各國脫穎而出的「Red Bull Tetris」最強冠軍，將代表其國家飛往杜拜，在傳奇地標「杜拜之框」下，親眼見證由2,500台無人機實體打造的空中對戰舞台。圖／Red Bull提供
Red Bull 於即日起推出「Red Bull Tetris 聯名限量罐」。圖／Red Bull提供
Red Bull 於即日起推出「Red Bull Tetris 聯名限量罐」。圖／Red Bull提供
Red Bull x Texas Roadhouse 跨界合作推出「能量不斷電企劃」。圖／Red Bull提供
Red Bull x Texas Roadhouse 跨界合作推出「能量不斷電企劃」。圖／Red Bull提供

牛排 杜拜 俄羅斯

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