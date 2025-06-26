7-ELEVEN「星級饗宴」聯手「米香MIPON、富錦樹台菜香檳」端雅致台味鮮食

7-ELEVEN「星級饗宴」積極布局跨界合作，與各領域一線品牌合作開發高質感餐點，引領超商鮮食精品化，自即日起攜手台北美福大飯店「米香MIPON」餐廳、「富錦樹台菜香檳」以店內招牌料理為發想，打造全新超商限定美食，並於店內企劃「星級美味指南」主題專案架，與知名餐飲品牌大玩創意零食。

7-ELEVEN表示，「星級饗宴」將高檔餐廳的美味帶入超商日常情境，迄今已累計上億人次體驗，觀察到近期台菜餐廳備受外界矚目，7-ELEVEN以「一人就開吃、免湊桌」為特色，攜手創新台菜餐廳，提供簡單覆熱就能吃到大廚手路菜的便利生活提案。

本次合作餐點由台北美福大飯店2021年至2024年米其林一星台菜餐廳「米香MIPON」台菜總主廚陳永華指導開發．承襲老師傅的料理手藝，將記憶中的家常菜餚變身超商隨手可得的便利美食，主打新品「米香－鹹酥蝦飯糰」，以道地台式作法將蝦仁裹上輕薄麵衣，搭配蛋酥雞汁拌飯，香酥鹹香；「蟹黃蝦仁豆腐煲燴飯」融合鮮蝦、雞蛋豆腐與濃郁蟹黃醬汁，呈現飯店級的奢華口感。

台菜愛好者不能錯過7-ELEVEN與蟬聯4年米其林一星餐廳「富錦樹台菜香檳」聯名推出的「經典蒼蠅頭飯」，以韭菜花、豬肉與豆豉爆炒，經典美味超下飯。6月25日至7月8日凡購買「星級饗宴」聯名指定餐點，即可加價享CITY PRIMA中杯精品美式或中杯精品拿鐵半價優惠，使用OPENPOINT點數還可限量加價購。

為擴大星級美食體驗，7-ELEVEN首度與台南晶英酒店合作冷凍餐盒「港式醬燜牛肉燴飯」，選用港式手法慢燉牛肉，肉質軟嫩、醬香濃厚。並且也和米其林餐盤推薦餐廳「膳馨」聯名推出「無骨秘製排骨酥」與「櫻花蝦油飯」，將經典台式小吃精緻化，小包裝設計更便利，6月25日至7月8日購買「無骨秘製排骨酥」可享嘗鮮價單包49元、兩包90元優惠。

另外，7-ELEVEN人氣熱賣商品米其林必比登推薦的早餐名店「阜杭豆漿經典飯糰」，6月25日至7月8日與冷藏飲料阜杭豆漿（原味／無糖）推出65元合購價（省15元）。

看準近年消費者喜愛特殊口味、神還原的聯名零食，7-ELEVEN祭出雙星攻略，以名店策略創造星級美味，並以IP肖像、知名人物吸睛主題包裝等限定新品滿足消費者追星喜好。7-ELEVEN即日起至7月22日集結逾15款話題新品推出「星級美味指南」主題專案架，指定零食糖果兩件8折、三件77折起，將零食再度變身獵奇口味，包括「乖乖玉米脆條冰與火風味」、「乖乖食堂米果門前隱味牛肉麵風味」、「樂事泰式冬蔭功風味洋芋片」、「樂事晶華冠軍牛肉麵風味洋芋片」等。