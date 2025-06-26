快訊

中美大船說翻就翻？川普轟炸伊朗成借鏡 恐改變陸對台戰略盤算

國家警報大響！2縣市大雷雨狂炸1小時 氣象署發災防告警

台積電駐廠員工偷吃同事雞排和紅茶 受害者遭資遣怒告求償

聽新聞
0:00 / 0:00

黃金蝴蝶結超彈力！Prada Eternal Gold高級珠寶秀軟Q

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Prada訴諸永續意念的高級珠寶，使用100%回收貴金屬，以及1克拉以上的人工培育鑽石。圖／Prada提供
Prada訴諸永續意念的高級珠寶，使用100%回收貴金屬，以及1克拉以上的人工培育鑽石。圖／Prada提供

Prada自2022年首度發表Prada Eternal Gold高級珠寶系列，秉持永續精神，大量採用回收貴金屬、人工實驗鑽石，除了過往問世的Prada Snake系列，本次並有全新「蝴蝶結」（Bow)系列設計，展現出靈巧曼妙的高級珠寶金工。

一如Prada長年推出的Re-Nylon系列強調永續精神，Prada的Eternal Gold屬於Fine Jewelry珠寶系列。其黃金全部使用回收貴金屬，使用從3C零組件、二手珠寶回收而來的貴金屬，完全不開採全新貴金屬，不造成污染的精神；同時全系列珠寶的1克拉以上鑽石皆為人工培育鑽石，1克拉以下的小鑽才會天然鑽石，全系列珠寶皆通過「責任珠寶委員會」（Responsible Jewellery Council）認證，強調可溯源、負責任。

2025年新款Eternal Gold包含了原本的Prada Snake系列，以Prada愛用的三角形組合成蛇首，並有戒指、手環、項鍊，鑲鑽或無鑽等多樣化選擇；首次來台的Prada Bow系列則最為令人驚艷，以帶來浪漫聯想的蝴蝶結（Bow）為靈感，但整體輪廓更為流線、圓弧、帶有當代性，該系列一次帶來了手環、耳環、別針、戒指等品項，其中最推薦的一款18K黃金手環，蝴蝶結的兩側有著驚人彈性，帶來如水波、如服裝面料的變化性。

本次來台新品另推薦像是Prada Snake系列的寬版18K黃金手鐲，呈現古典但也當代的華麗戲劇性，Prada Chain系列耳環則以Prada愛用的三角形重疊而成，呈現俐落的垂墜與流動感。全系列珠寶部分為Ready to Buy可現場購買，如果是大克拉數的鑽石鑲嵌則為Made to Order，需預訂後等待，等待時間約自半年以上。Prada Eternal Gold高級珠寶系列並採用預約制鑑賞，已由今日起開始至本周日為止。

Prada Eternal Gold Prada Bow系列，18K黃金手鍊，價格店洽。圖／Prada提供
Prada Eternal Gold Prada Bow系列，18K黃金手鍊，價格店洽。圖／Prada提供
Prada Eternal Gold 18K白金與培育鑽石戒指，價格店洽。圖／Prada提供
Prada Eternal Gold 18K白金與培育鑽石戒指，價格店洽。圖／Prada提供
出自義大利的Prada，在Eternal Gold Fine Jewelry上呈現了當代、簡約的義式明亮輪廓。圖／Prada提供
出自義大利的Prada，在Eternal Gold Fine Jewelry上呈現了當代、簡約的義式明亮輪廓。圖／Prada提供
Prada Eternal Gold Prada Chain系列18K黃金耳環，價格店洽。圖／Prada提供
Prada Eternal Gold Prada Chain系列18K黃金耳環，價格店洽。圖／Prada提供
Prada Eternal Gold 18K白金與培育鑽石蛇形戒指，價格店洽。圖／Prada提供
Prada Eternal Gold 18K白金與培育鑽石蛇形戒指，價格店洽。圖／Prada提供

黃金 鑽石 珠寶

延伸閱讀

相機鏡頭藏黃金入境越南被查獲 警調查是否替詐團洗錢並賺差價

風格去中心化？Prada 2026春夏男裝 抵達理想的遠方

Prada 2026春夏男裝秀「坂口健太郎、Kai、李到晛、Win Metawin」齊聚放送美好胸肌福利

最新泰版人間Prada！《冥王星之戀》28歲文藝美女Namtan「帥氣+甜美並存出戰時裝週」引全網暴動

相關新聞

星巴克「買一送一」最後一天！明天「第二杯半價」接棒

星巴克「夏日沁涼補給．好友分享日」的「買一送一」活動，今（26日）進入最後一天，明（27日）將由「迎接週末．第二杯半價」...

致敬俄羅斯方塊!Red Bull大賽上線 冠軍飛杜拜空中對戰

致敬40年經典遊戲「俄羅斯方塊」，Red Bull 宣布舉辦「Red Bull Tetris」全球挑戰賽，打造全新數位競...

7-ELEVEN「星級饗宴」聯手「米香MIPON、富錦樹台菜香檳」端雅致台味鮮食

7-ELEVEN「星級饗宴」積極布局跨界合作，與各領域一線品牌合作開發高質感餐點，引領超商鮮食精品化，自即日起攜手台北美...

黃金蝴蝶結超彈力！Prada Eternal Gold高級珠寶秀軟Q

Prada自2022年首度發表Prada Eternal Gold高級珠寶系列，秉持永續精神，大量採用回收貴金屬、人工實...

長榮航攜手老乾杯、星巴克 推獨家機上餐飲

旅遊旺季熱情開跑，自2025年7月1日起，長榮航空（2618）以嶄新機上饗宴，陪伴旅客展開繽紛旅程，除攜手米其林燒肉品牌...

富邦媒「moPlus」註冊用戶破5萬 輕量級方案年底登場

訂閱經濟趨勢持續升溫，台灣線上零售龍頭富邦媒（8454）旗下momo購物網去年9月推動「moPlus」訂閱制會員服務以來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。