黃金蝴蝶結超彈力！Prada Eternal Gold高級珠寶秀軟Q

Prada自2022年首度發表Prada Eternal Gold高級珠寶系列，秉持永續精神，大量採用回收貴金屬、人工實驗鑽石，除了過往問世的Prada Snake系列，本次並有全新「蝴蝶結」（Bow)系列設計，展現出靈巧曼妙的高級珠寶金工。

一如Prada長年推出的Re-Nylon系列強調永續精神，Prada的Eternal Gold屬於Fine Jewelry珠寶系列。其黃金全部使用回收貴金屬，使用從3C零組件、二手珠寶回收而來的貴金屬，完全不開採全新貴金屬，不造成污染的精神；同時全系列珠寶的1克拉以上鑽石皆為人工培育鑽石，1克拉以下的小鑽才會天然鑽石，全系列珠寶皆通過「責任珠寶委員會」（Responsible Jewellery Council）認證，強調可溯源、負責任。

2025年新款Eternal Gold包含了原本的Prada Snake系列，以Prada愛用的三角形組合成蛇首，並有戒指、手環、項鍊，鑲鑽或無鑽等多樣化選擇；首次來台的Prada Bow系列則最為令人驚艷，以帶來浪漫聯想的蝴蝶結（Bow）為靈感，但整體輪廓更為流線、圓弧、帶有當代性，該系列一次帶來了手環、耳環、別針、戒指等品項，其中最推薦的一款18K黃金手環，蝴蝶結的兩側有著驚人彈性，帶來如水波、如服裝面料的變化性。