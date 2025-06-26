長榮航攜手老乾杯、星巴克 推獨家機上餐飲

旅遊旺季熱情開跑，自2025年7月1日起，長榮航空（2618）以嶄新機上饗宴，陪伴旅客展開繽紛旅程，除攜手米其林燒肉品牌「老乾杯」再推機上美食外，也精選頂級酒款，打造尊榮用餐體驗，全新無酒精白中白氣泡酒及長榮獨家盛夏蜜桃果茶，為旅客帶來豐富味蕾享受，同時為增添親子旅程歡樂回憶，更貼心準備暑期限定兒童包，陪伴小朋友展開精采假期。

長榮航空與米其林一星「老乾杯」合作之機上餐備受旅客好評，此次特別為桃園出發至洛杉磯（BR16）、舊金山（BR28）及西雅圖皇璽桂冠艙旅客精心獻上奢華料理「老乾杯日本A5和牛壽喜燒」，選用日本頂級A5和牛肋眼，肉質軟嫩細緻、香氣濃郁，搭配特製壽喜燒醬與溫泉蛋，完美展現極致日式風味。

獨家獻上的究極美味之作「老乾杯Bellota伊比利豬煎餃」，選用來自西班牙的Bellota頂級伊比利豬，帶有獨特橡果香氣與豐富油脂，餡料融合新鮮韭菜、爽脆高麗菜及濃郁雞高湯，滋味豐富，經過反覆測試並研發特殊加熱方式，酥香餃皮在機上完美呈現，佐以清香微辣的柚子胡椒，為舌尖帶來精采感官享受，提供於桃園出發至洛杉磯（BR06）、舊金山（BR08）、紐約的皇璽桂冠艙。

桃園出發至洛杉磯（BR06）、舊金山（BR08）的豪華經濟艙旅客則可選擇人氣餐點「老乾杯特製日本和牛咖哩飯」，以頂級日本和牛與多種香料精心熬製而成，肉質軟嫩、入口即化。搭配特別以白蘿蔔、茄子等七種蔬菜製成的福神漬，打造濃郁與清爽並存的經典日式風味。

除美、加航線外，桃園直飛歐洲與東京航線的皇璽桂冠艙旅客可於航班起飛24小時以前，輕鬆透過網路預訂專屬的老乾杯經典美味。另外，為回應旅客們的聯署許願，原在長程航線經濟艙才提供的乾杯料理，特別擴大到桃園及松山出發的東京航線經濟艙，讓旅客也能品嚐到「乾杯經典牛五花燒肉飯」，搭配上乾杯秘製燒肉醬、自製泡菜與經典鹽蔥醬，大口滿足旅客的味蕾。

長榮航空為亞洲首家將星巴克帶上飛機的航空公司，特別為美、加、歐、澳長程線皇璽桂冠艙旅客選擇100% 阿拉比卡咖啡豆，採用濃縮烘焙研磨技術，透過專業手法烘焙出濃郁的焦糖甜香與細膩的巧克力風味，讓高空中也能享受在店裡一貫的質感與香氣。

長榮航空精心調配機上果汁飲品「盛夏蜜桃果茶」，研發團隊歷經多次調整與品測，精準掌握水蜜桃果香與阿薩姆紅茶的比例，融合香甜水蜜桃果香與阿薩姆紅茶的醇厚茶韻，展現多層次茶果韻味，提供於亞洲飛往桃園的特定航班經濟艙，為旅客帶來浪漫夏日的清爽選擇。

此外，長榮航空再次與台灣品牌「春一枝」合作，於桃園出發的新加坡（BR215）、吉隆坡（BR227）、雅加達及峇里島經濟艙推出機上限定水果冰棒，嚴選來自台東的金黃愛文芒果，果肉細緻、香氣濃郁，口感綿密滑順、甜而不膩，保留整顆芒果的天然風味，讓旅客在飛行途中也能嚐到屬於夏季的自然好滋味。

長榮航空機上酒單屢獲國際肯定，將於7月更新長程線年度精選葡萄酒，嚴選來自法國波爾多地區利慕及雷奧良產區的頂級紅酒，與機上餐點相互輝映。為帶來更尊榮、細緻的品味享受，美加地區指定航線皇璽桂冠艙升級香檳酒單，旅客可品嚐經典凱歌香檳（Veuve Clicquot）的凱歌貴婦（La Grande Dame）、Piper-Heidsieck 的Rare 等香檳。

此外，本次特別選用第95屆奧斯卡金像獎指定用酒，來自北歐知名無酒精白中白氣泡酒 Oddbird 的Blanc de Blancs，即使無酒精亦能擁有豐富風味層次的極致表現，此款氣泡酒更推薦與新推出的機上餐點—美味軟殼蟹漢堡搭配，鹹香酥脆與果韻氣泡交融出令人驚豔的滋味對比。