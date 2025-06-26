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富邦媒「moPlus」註冊用戶破5萬 輕量級方案年底登場

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

訂閱經濟趨勢持續升溫，台灣線上零售龍頭富邦媒（8454）旗下momo購物網去年9月推動「moPlus」訂閱制會員服務以來，鎖定高活躍、高回購會員，主打差異化尊榮回饋機制。該服務上線迄今已吸引超過5萬名用戶訂閱，會員月均消費金額逼近2.5萬元，淨訂購金額年增36%，消費成長超越預期。

momo宣布8月1日起升級「moPlus會員權益」，包括消費4%回饋維持不變，單月mo幣回饋上限從500元提升至600元，年回饋上限最高可達7,800元，將不定期加碼會員折價券、免運券、指定品牌加碼等權益，搭配尊榮體驗與跨界優惠，預計再掀新一波訂閱熱潮。預告年底將推出全新「輕量級訂閱方案」，以更親民的訂閱費用，提供日常場景更多元、便利的專屬優惠，吸引不同族群加入。

看準一般會員對日常折扣券與輕回饋的需求，momo預計於今年底推出費用更親民的全新「輕量級訂閱方案」，主打輕量回饋、實用場景、更高彈性，涵蓋食、衣、住、行、育樂等生活領域，提供更便利的訂閱選擇，滿足不同消費族群的需求。

消費 momo

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