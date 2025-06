史上首例非蘇格蘭IWC威士忌世界冠軍 噶瑪蘭獲3大殊榮

台灣威士忌再度成為世界之最!金車噶瑪蘭威士忌於2025年IWC國際威士忌競賽(International Whisky Competition)勇奪三項最高榮譽,不僅以「噶瑪蘭經典獨奏Fino雪莉桶威士忌原酒單一麥芽威士忌」勇奪「2025威士忌世界冠軍(Whisky of the Year)」大獎,更以全場最高平均分數再度蟬聯「年度蒸餾酒廠冠軍(Distillery of the Year)」,並由釀酒團隊獲頒「年度首席釀酒師(Master Distiller of the Year)」,橫掃三項重量級殊榮,寫下台灣威士忌史上劃時代的重要里程碑。

這也是IWC自創辦以來,首次由非蘇格蘭酒廠奪得「威士忌世界冠軍」頭銜,象徵台灣威士忌於全球頂尖賽事中,已佔有關鍵一席。在此同時,「噶瑪蘭經典獨奏Manzanilla雪莉桶威士忌原酒單一麥芽威士忌」與「噶瑪蘭經典獨奏Palo Cortado雪莉桶威士忌原酒單一麥芽威士忌」,也雙雙獲得「2025 IWC TOP 15 Whiskies」肯定。

本次榮獲IWC「2025威士忌世界冠軍」的「噶瑪蘭經典獨奏Fino雪莉桶威士忌原酒單一麥芽威士忌」,以 97.04榮獲最高分,為歷屆比賽中少見的極高評價。IWC評審團盛讚,「噶瑪蘭Fino雪莉桶原酒酒體香氣奔放,以其卓越風味的平衡性與豐富度驚豔評審團,是一款傲視群倫的世界級佳釀,整體表現豐富且餘韻綿長。」

此外,釀酒團隊也獲頒「年度首席釀酒師(Master Distiller of the Year)」獎項,展現團隊專業釀製的深厚實力,噶瑪蘭目前已累積獲頒超過 900面國際競賽金牌,持續締造卓越成績。

噶瑪蘭威士忌自2021年首度奪得「年度蒸餾酒廠冠軍」以來,至今已三度榮登冠軍殊榮,金車集團董事長李玉鼎表示:「這項榮譽再次肯定了台灣在全球威士忌的重要地位,也是對噶瑪蘭威士忌創新、突破精神的最佳證明。」

※ 提醒您:禁止酒駕 飲酒過量有礙健康