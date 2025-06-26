史上首例非蘇格蘭IWC威士忌世界冠軍 噶瑪蘭獲3大殊榮

台灣威士忌再度成為世界之最！金車噶瑪蘭威士忌於2025年IWC國際威士忌競賽（International Whisky Competition）勇奪三項最高榮譽，不僅以「噶瑪蘭經典獨奏Fino雪莉桶威士忌原酒單一麥芽威士忌」勇奪「2025威士忌世界冠軍（Whisky of the Year）」大獎，更以全場最高平均分數再度蟬聯「年度蒸餾酒廠冠軍（Distillery of the Year）」，並由釀酒團隊獲頒「年度首席釀酒師（Master Distiller of the Year）」，橫掃三項重量級殊榮，寫下台灣威士忌史上劃時代的重要里程碑。

這也是IWC自創辦以來，首次由非蘇格蘭酒廠奪得「威士忌世界冠軍」頭銜，象徵台灣威士忌於全球頂尖賽事中，已佔有關鍵一席。在此同時，「噶瑪蘭經典獨奏Manzanilla雪莉桶威士忌原酒單一麥芽威士忌」與「噶瑪蘭經典獨奏Palo Cortado雪莉桶威士忌原酒單一麥芽威士忌」，也雙雙獲得「2025 IWC TOP 15 Whiskies」肯定。

本次榮獲IWC「2025威士忌世界冠軍」的「噶瑪蘭經典獨奏Fino雪莉桶威士忌原酒單一麥芽威士忌」，以 97.04榮獲最高分，為歷屆比賽中少見的極高評價。IWC評審團盛讚，「噶瑪蘭Fino雪莉桶原酒酒體香氣奔放，以其卓越風味的平衡性與豐富度驚豔評審團，是一款傲視群倫的世界級佳釀，整體表現豐富且餘韻綿長。」

此外，釀酒團隊也獲頒「年度首席釀酒師（Master Distiller of the Year）」獎項，展現團隊專業釀製的深厚實力，噶瑪蘭目前已累積獲頒超過 900面國際競賽金牌，持續締造卓越成績。

噶瑪蘭威士忌自2021年首度奪得「年度蒸餾酒廠冠軍」以來，至今已三度榮登冠軍殊榮，金車集團董事長李玉鼎表示：「這項榮譽再次肯定了台灣在全球威士忌的重要地位，也是對噶瑪蘭威士忌創新、突破精神的最佳證明。」

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