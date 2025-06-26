專為澱粉控打造！BALMUDA ReBaker烤麵包神器升級 5大職人模式重溫剛出爐滋味

被譽為烤吐司神器的日本BALMUDA烤麵包機，宣布再推出全新「ReBaker烤麵包機」，延續BALMUDA The Toaster系列經典設計與技術，搭載每秒1次、以1°C為單位的精密溫控技術，主打精準回烤，細膩重現如同「剛出爐」般的完美狀態，專為熱愛酥香口感澱粉食物的消費者打造，輕鬆應對吐司烘烤、麵包回溫、還原炸物酥脆口感等日常需求。

ReBaker烤麵包機配備5大職人級模式，包括吐司、起司吐司、回烤、炸物與烤箱功能，可依不同料理需求精準掌握火候。從外酥脆內濕潤的吐司、鹹香拉絲起司，到炸物回酥、焗烤料理與點心製作，皆能還原最理想口感，帶來外酥內熱、不焦不乾，連油脂都能恢復清爽的美味體驗。簡約日系設計、黑白雙色選擇，更能滿足講究生活品味消費者的居家風格需求。