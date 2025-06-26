星巴克「買一送一」最後一天！明天「第二杯半價」接棒

星巴克「夏日沁涼補給．好友分享日」的「買一送一」活動，今（26日）進入最後一天，明（27日）將由「迎接週末．第二杯半價」優惠接棒。

星巴克「夏日沁涼補給．好友分享日」活動在今天上午11點至晚上8點，購買兩杯大杯（含）以上容量、冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

預計在27日緊接著登場的「迎接週末．第二杯半價」優惠，全日不限時段於全台星巴克門市，購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，即享第二杯半價優惠。優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。單筆交易最高限購四杯，二杯支付原價、二杯支付半價，並限當場一次領取。