30年吃到飽「亞盧」回歸　大漲786元！網：收入跟不上

台北老字號自助餐「亞盧」回來了！一度傳出要頂讓的「亞盧義大利燒烤」在歷經四個月的整修之後，重新回歸市場，預計將在6月29日重新開幕。不過假日用餐價格由原本每人913元調漲成1,699元，漲幅達86%，也讓粉絲留言「這價格..我可以去吃飯店自助餐了」、「原諒小弟收入跟不上，只能含淚告別…」

開業約30年的「亞廬義大利窯烤」，店址鄰近台北捷運六張犁站，店內主打豐富的燒烤肉品，還有大量的蔬菜與水果，被民眾譽為「被窯烤耽誤的水果店」，並且累積許多死忠的顧客。2023年7月時，亞盧於官方粉絲團宣佈「亞廬頂讓！意者請致電」，業者接受電視台訪問時，也表示「想把時間留給自己及家人」，當時引起許多粉絲的熱烈討論與不捨。幸好，亞盧後續仍持續經營，並在今年2月暫停營業進行內部裝修。

近日亞盧發布公告，表示歷經四個月的整修，終於以全新姿態溫暖回歸。將提供阿根廷牛臀、厚切牛舌、橫膈膜等現烤肉品，還有每日現切20～30種新鮮水果，餐後還可直接購買回家，另外也提供哈根達斯冰淇淋、沙拉、冷盤與甜點，另外座位數也縮減為原來的一半。營業時間則是週二至週五的16:00～21:00、週六11:30～21:30、週日11:30～16:30。平日每人1,499元、假日1,699元（皆含服務費）