快訊

NBA／楊瀚森選秀第16順位意外獲拓荒者青睞 中國大陸第9人

批開民主倒車、思想清洗 蔣萬安嗆賴清德也是「雜質」嗎？

聽新聞
0:00 / 0:00

30年吃到飽「亞盧」回歸　大漲786元！網：收入跟不上

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
老字號自助餐「亞盧義大利燒烤」將於6月29日重新開幕。圖／擷取自亞盧義大利燒烤粉絲頁
老字號自助餐「亞盧義大利燒烤」將於6月29日重新開幕。圖／擷取自亞盧義大利燒烤粉絲頁

台北老字號自助餐「亞盧」回來了！一度傳出要頂讓的「亞盧義大利燒烤」在歷經四個月的整修之後，重新回歸市場，預計將在6月29日重新開幕。不過假日用餐價格由原本每人913元調漲成1,699元，漲幅達86%，也讓粉絲留言「這價格..我可以去吃飯店自助餐了」、「原諒小弟收入跟不上，只能含淚告別…」

開業約30年的「亞廬義大利窯烤」，店址鄰近台北捷運六張犁站，店內主打豐富的燒烤肉品，還有大量的蔬菜與水果，被民眾譽為「被窯烤耽誤的水果店」，並且累積許多死忠的顧客。2023年7月時，亞盧於官方粉絲團宣佈「亞廬頂讓！意者請致電」，業者接受電視台訪問時，也表示「想把時間留給自己及家人」，當時引起許多粉絲的熱烈討論與不捨。幸好，亞盧後續仍持續經營，並在今年2月暫停營業進行內部裝修。

近日亞盧發布公告，表示歷經四個月的整修，終於以全新姿態溫暖回歸。將提供阿根廷牛臀、厚切牛舌、橫膈膜等現烤肉品，還有每日現切20～30種新鮮水果，餐後還可直接購買回家，另外也提供哈根達斯冰淇淋、沙拉、冷盤與甜點，另外座位數也縮減為原來的一半。營業時間則是週二至週五的16:00～21:00、週六11:30～21:30、週日11:30～16:30。平日每人1,499元、假日1,699元（皆含服務費）

相較於過去亞盧平日午餐為730元（含服務費為803元），晚餐與假日為830元（含服務費為913元），新版價格最大調漲786元，漲幅達86%。甚至連官方貼文都表示「亞盧回來了。真的。貴到…」對於亞盧的回歸與全新定價，粉絲們也表示「我1997 開始吃，記得是390左右，吃到2024要900就吃不起了，2025要1700，收入沒有跟上這28年來的通膨，覺得很對不起老闆」、「定價不是問題 是我不上進的問題」但也有網友力挺，表示「我只在意用餐時間變短了而已，還有平日沒有午餐時段了」、「已訂位超期待滿滿美食」

豐富的水果是「亞盧義大利燒烤」的招牌特色之一。圖／擷取自亞盧義大利燒烤粉絲頁
豐富的水果是「亞盧義大利燒烤」的招牌特色之一。圖／擷取自亞盧義大利燒烤粉絲頁

義大利 粉絲 水果

延伸閱讀

台積帶頭衝 台股連二紅…蓄勢挑戰22,470前波高點

台股大漲逾450點…4檔台股ETF跟著創新高 5.3萬投資人都賺錢

伊朗封鎖荷姆茲海峽油價恐大漲 經濟部：政府有準備

非法越南狗肉販售集團頭份倉庫曝光 查扣800公斤肉品

相關新聞

foodpanda天天65折好評再加碼 7月底前單筆最高折168元

foodpanda推出的「天天省天天爽，天天65折優惠」活動第一波成效亮眼，開跑5周活動期間全台消費者總共爽省2.7億元...

30年吃到飽「亞盧」回歸　大漲786元！網：收入跟不上

台北老字號自助餐「亞盧」回來了！一度傳出要頂讓的「亞盧義大利燒烤」在歷經四個月的整修之後，重新回歸市場，預計將在6月29...

繼光香香雞攜手淇里思 30日推限定聯名新品「咖哩炸雞」

繼光香香雞宣布，與連5年獲米其林必比登美食推薦的「淇里思印度餐廳」強強聯手，6月30日至7月31日推出限定聯名新品「咖哩...

國美館八方藝術節新住民主持開場 張秀燕膠彩畫述心聲

由國立台灣美術館與壹元書院共同策劃的「八方藝術節」系列展覽之一，今夏以膠彩藝術家張秀燕個展《心．徑》揭開序幕，展期自即日...

獨／開業12年！人氣咖哩「台北月見ル君想フ」熄燈

把握最後的時間！自2014年創立至今的人氣咖哩「台北月見ル君想フ」，宣佈因租約到期，將結束12年的營業時光，咖哩只會供應...

達美樂、必勝客大亂鬥！拿坡里：吃炸雞欣賞火山爆發

連鎖比薩「達美樂」、「必勝客」近日因各自推出的「火山披薩」造型雷同，引發一場「火山披薩大戰」。同為連鎖披薩品牌的「拿坡里...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。