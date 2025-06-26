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繼光香香雞攜手淇里思 30日推限定聯名新品「咖哩炸雞」
繼光香香雞宣布，與連5年獲米其林必比登美食推薦的「淇里思印度餐廳」強強聯手，6月30日至7月31日推出限定聯名新品「咖哩炸雞」，全台繼光香香雞門市（西門、環板門市除外），並特別推出結合「卡滋脆餅、咖哩沾醬」的套餐組合。
另外，「繼光香香雞」慶祝經典招牌「香香炸雞」榮獲今年「ITI國際風味評鑑所」認證，今起至28日連三天，「香香炸雞（L）」優惠價129元（動物園、桃機管制店除外）。
香繼光集團表示，ITI國際風味評鑑所，是由全球逾200名米其林與世界級主廚，透過盲測進行感官評分，香香炸雞以「金黃酥脆的外觀、濃郁香氣與層次分明的口感」，獲得評審一致肯定。
香繼光集團指出，繼光香香雞今年將邁向52周年，秉持品牌一貫「現點現炸」的美味堅持，今年6月30日將與淇里思印度餐廳攜手推出以數十種印度咖哩香料入味的限定聯名新品「咖哩炸雞」。
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