繼光香香雞攜手淇里思 30日推限定聯名新品「咖哩炸雞」

繼光香香雞宣布，與連5年獲米其林必比登美食推薦的「淇里思印度餐廳」強強聯手，6月30日至7月31日推出限定聯名新品「咖哩炸雞」，全台繼光香香雞門市（西門、環板門市除外），並特別推出結合「卡滋脆餅、咖哩沾醬」的套餐組合。

另外，「繼光香香雞」慶祝經典招牌「香香炸雞」榮獲今年「ITI國際風味評鑑所」認證，今起至28日連三天，「香香炸雞（L）」優惠價129元（動物園、桃機管制店除外）。

香繼光集團表示，ITI國際風味評鑑所，是由全球逾200名米其林與世界級主廚，透過盲測進行感官評分，香香炸雞以「金黃酥脆的外觀、濃郁香氣與層次分明的口感」，獲得評審一致肯定。