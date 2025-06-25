國美館八方藝術節新住民主持開場 張秀燕膠彩畫述心聲

由國立台灣美術館與壹元書院共同策劃的「八方藝術節」系列展覽之一，今夏以膠彩藝術家張秀燕個展《心．徑》揭開序幕，展期自即日起至7月6日於國美館展出。

此次展覽以膠彩繪畫為主軸，作品涵蓋女性人物、花卉、水果與墨彩創作，透過朱槿、西瓜、石榴等日常意象，鋪陳藝術家生命歷程與記憶片段，展現詩意且溫潤的創作語言。

展覽開幕由來自越南的新住民曾金釵擔任主持人，她自2009年來台迄今已15年，並自2014年起在僑光與弘光科技大學擔任越南語教師，長期投入文化與語言教學。這次以流利中越雙語主持展覽開場，象徵藝術節推動多元文化交流、促進新住民參與藝文場域的重要實踐。

策展人賴慕芬表示：「八方藝術節的宗旨就是讓來自不同背景、語言與文化的人，都能在藝術中找到共鳴。曾金釵的參與不只是儀式，更讓我們看到台灣文化真正的包容與融合。」

展覽主視覺《心．徑》為張秀燕2025年最新創作，畫面中盛開的朱槿、扶桑與裂齒朱槿，來自藝術家童年時期穿越田間返家的記憶。

張秀燕回憶，父母點燈在家門等待，是她成長路上溫暖而明亮的象徵；這些經驗也轉化為創作動力與精神寄託。張秀燕表示：「那長長的花蕊像是飛舞的引導，也如鞭策，照亮我一路走來的學習與創作之路。」

國美館館長陳貺怡說，《心．徑》展覽不僅呈現藝術家對生活細節的深刻體察與詩意轉化，也回應了國美館長期推動文化平權、多元共融的策展理念。她指出：「透過張秀燕的作品，我們看見女性的視角與生活感，藝術也因此成為理解彼此與凝視內在的重要方式。」

賴慕芬表示，張秀燕自幼承襲父親藝術天分，未受正統美術教育啟蒙，卻憑熱情考入美術系並長年從事教職。退休後進入東海大學美術研究所，專研膠彩畫創作，自2006年起以膠彩媒材深入探索個人風格。

張秀燕曾榮獲全國大墩美展膠彩類首獎，並於2015年參與「台中市美術家接力展」膠彩個展，是近年膠彩領域具代表性的創作者之一。