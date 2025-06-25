獨／開業12年！人氣咖哩「台北月見ル君想フ」熄燈

把握最後的時間！自2014年創立至今的人氣咖哩「台北月見ル君想フ」，宣佈因租約到期，將結束12年的營業時光，咖哩只會供應至8月31日，另外店內的活動，最後一場則會在9月21日進行。

位於台北潮州街的「台北月見ル君想フ」，總店位於日本東京青山，店內乃是結合咖哩、Live House、選物店的複合型空間。餐點部份，主廚以印度咖哩為基礎，透過創意與大量的香料，設計口味獨特的「經典肉醬咖哩」、「椰奶鮮蝦咖哩」、「切蒂納德椰絲雞肉咖哩」等不同餐點，極具個人特色，也成為許多咖哩愛好者的口袋名單。同時，台北月見ル君想フ也於店內規劃「大浪漫商店」，販售音樂CD、黑膠唱片、刊物等商品，地下一樓則不定期規劃音樂演出或展覽。

獨樹一格的氣氛與美味的咖哩，讓「台北月見ル君想フ」獲得許多消費者的青睞，在GOOGLE MAP也累積超過700則評論，平均獲得4.4分。過去，台北月見ル君想フ也曾於中山區赤峰街開設分店，但已於2024年2月歇業。目前本店宣佈，因租約到期，房東也因音樂活動造成住戶困擾，因此不予續約。根據公告資訊，咖哩只會提供到8月31日，最後一場活動則會在9月21日進行。對於熄燈預告，粉絲們也表示「在你們那聽了2場空氣公團，謝謝！」、「以後吃不到跨年蕎麥麵了」