快訊

尹到怡用餐風波發聲列3點回應 「捐5萬給澎湖」盼事件別再擴大

還能擁核？伊朗核設施遭美、以反覆攻擊 當局鬆口「嚴重毀損」

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／開業12年！人氣咖哩「台北月見ル君想フ」熄燈

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「台北月見ル君想フ」因租約到期，預計將於8月31日熄燈。圖／擷取自台北月見ル君想フ粉絲頁
「台北月見ル君想フ」因租約到期，預計將於8月31日熄燈。圖／擷取自台北月見ル君想フ粉絲頁

把握最後的時間！自2014年創立至今的人氣咖哩「台北月見ル君想フ」，宣佈因租約到期，將結束12年的營業時光，咖哩只會供應至8月31日，另外店內的活動，最後一場則會在9月21日進行。

位於台北潮州街的「台北月見ル君想フ」，總店位於日本東京青山，店內乃是結合咖哩、Live House、選物店的複合型空間。餐點部份，主廚以印度咖哩為基礎，透過創意與大量的香料，設計口味獨特的「經典肉醬咖哩」、「椰奶鮮蝦咖哩」、「切蒂納德椰絲雞肉咖哩」等不同餐點，極具個人特色，也成為許多咖哩愛好者的口袋名單。同時，台北月見ル君想フ也於店內規劃「大浪漫商店」，販售音樂CD、黑膠唱片、刊物等商品，地下一樓則不定期規劃音樂演出或展覽。

獨樹一格的氣氛與美味的咖哩，讓「台北月見ル君想フ」獲得許多消費者的青睞，在GOOGLE MAP也累積超過700則評論，平均獲得4.4分。過去，台北月見ル君想フ也曾於中山區赤峰街開設分店，但已於2024年2月歇業。目前本店宣佈，因租約到期，房東也因音樂活動造成住戶困擾，因此不予續約。根據公告資訊，咖哩只會提供到8月31日，最後一場活動則會在9月21日進行。對於熄燈預告，粉絲們也表示「在你們那聽了2場空氣公團，謝謝！」、「以後吃不到跨年蕎麥麵了」

音樂 日本

延伸閱讀

曾稱霸牛排界！貴族世家撤出台北市 唯一分店6月底熄燈

回憶都沒了！板橋「25年餐飲老店」熄燈 在地人一片哀號：連這家也要關

咖哩、拉麵店撐不住！日餐飲業掀倒閉潮 老闆每小時都有壓力

鍋貼不香了？八方雲集要撤出這縣市 總公司證實

相關新聞

獨／開業12年！人氣咖哩「台北月見ル君想フ」熄燈

把握最後的時間！自2014年創立至今的人氣咖哩「台北月見ル君想フ」，宣佈因租約到期，將結束12年的營業時光，咖哩只會供應...

國美館八方藝術節新住民主持開場 張秀燕膠彩畫述心聲

由國立台灣美術館與壹元書院共同策劃的「八方藝術節」系列展覽之一，今夏以膠彩藝術家張秀燕個展《心．徑》揭開序幕，展期自即日...

達美樂、必勝客大亂鬥！拿坡里：吃炸雞欣賞火山爆發

連鎖比薩「達美樂」、「必勝客」近日因各自推出的「火山披薩」造型雷同，引發一場「火山披薩大戰」。同為連鎖披薩品牌的「拿坡里...

機場時尚又來了！TOMORROW X TOGETHER全團出發Dior 2026春夏男裝秀

Dior首個以團體為單位的品牌大使TOMORROW X TOGETHER，為了即將登場的Dior 2026春夏男裝秀，全...

憑學生證「和牛肉盤」399→49！丟畫片、骰子喝酒半價

迎接暑假到來，「乾杯燒肉居酒屋」自7月1日至8月31日期間，推出「夏日骰酒祭」活動，凡每點一杯啤酒，即可參加一次擲骰活動...

派對王者爭奪賽！Red Bull 「Turn It Up」預購票開賣

Red Bull將於7月19日周六晚間在台北指標性夜店Omni舉辦第二屆「Red Bull Turn It Up」。今年將邀請4組頂尖DJ參戰，在時間內透過現場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。