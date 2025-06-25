達美樂、必勝客大亂鬥！拿坡里：吃炸雞欣賞火山爆發

連鎖比薩「達美樂」、「必勝客」近日因各自推出的「火山披薩」造型雷同，引發一場「火山披薩大戰」。同為連鎖披薩品牌的「拿坡里」在6月25日於粉絲團發表貼文，表示「小編現在吃著披薩炸雞 欣賞遠方的火山爆發」。隨著貼文出爐，網友們也紛紛回應「快來開啟 台灣披薩店 摔角格鬥擂台」、「拿坡里不參戰嗎？」

達美樂在2024年推出「火山披薩」，在中心處設計宛若火山口般的3D立體造型，並放置特色醬料，讓民眾可以搭配披薩享用，目前有包括起司火山、奶香火山等多種口味。近日達美樂發表聲明，指出「火山披薩」是由達美樂日本與台灣達美樂共同開發，並於 2024年1月同步全球首發的產品。並表示「要吃火山披薩，就要選擇正宗創意美味的達美樂！我們期望業界能尊重原創精神，對於任何抄襲、山寨或侵權行為，達美樂將保留採取法律行動的權利，捍衛品牌獨家的創意與研發成果。」

2025年2月，必勝客推出「豪牛宴火鍋比薩」，同樣在披薩中間打造立體造型，並且放入台南牛肉湯。近日必勝客更標榜引進海外必勝客成功經驗，打造全新「火山熔岩比薩」系列，中心為立體火山造型，外圈則為熔岩芝心。必勝客也表示「我們尊重市場上每一個品牌的努力。對於市面上類似風味與形式的產品，我們相信『真正重要的是誰做得更好、誰能贏得消費者的喜愛』，我們會用行動、口碑和產品力讓消費者自己做出選擇。」並且指出「火山熔岩比薩系列早已在海外必勝客推出，這次是將成功經驗帶入台灣市場」，聲明並歡迎大家踴躍嘗試、比較！

對於兩個品牌的隔空交戰，「拿坡里」則是在粉絲團發布貼文，表示「小編現在吃著披薩炸雞 欣賞遠方的火山爆發」，並且搭配一名男童在火山前吃披薩的畫面。對於拿坡里充滿幽默感的貼文，粉絲也表示「拿坡里不出炸雞火山嗎 炸雞桶中間一個起士火山」、「隔著火山熔岩披薩觀虎鬥」、「所以要出火山炸雞了嗎？」