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機場時尚又來了！TOMORROW X TOGETHER全團出發Dior 2026春夏男裝秀
Dior首個以團體為單位的品牌大使TOMORROW X TOGETHER，為了即將登場的Dior 2026春夏男裝秀，全員都換上休閒時髦的Dior穿搭，4人共同展現更具視覺份量的機場時尚。這場大秀還有SEVENTEEN珉奎、泰國男神Apo與Mile都將出席，準備帥翻巴黎！
SOOBIN穿著Dior Icons黑色小牛皮外套與長褲，搭配Dior B01 Matchpoint白色皮革麂皮嵌片運動鞋，流露個性態度型格。
YEONJUN身穿Dior Icons深灰色喀什米爾針織上衣與百慕達短褲，搭襯Dior Privé米色粒面小牛皮肩背包與Dior B01 Matchpoint白色皮革運動鞋，隨興時髦。
BEOMGYU選穿駝色Dior Icons寬鬆剪裁上衣與百慕達短褲，搭配相近色的Dior Normandie干邑白蘭地小牛皮粒面托特包與Dior B01 Matchpoint白色皮革麂皮嵌片運動鞋，休閒又不失沉穩。
TAEHYUN一身Dior Icons灰色喀什米爾連帽上衣與百慕達短褲，隨意配上Dior Privé黑色粒面小牛皮肩背包與B30 Countdown運動鞋，展現運動休閒風。
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