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憑學生證「和牛肉盤」399→49！丟畫片、骰子喝酒半價

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
豆府餐飲集團旗下「涓豆腐」、「北村豆腐家」、「姜滿堂」推出限定款燒酒加購優惠。圖／涓豆腐提供
豆府餐飲集團旗下「涓豆腐」、「北村豆腐家」、「姜滿堂」推出限定款燒酒加購優惠。圖／涓豆腐提供

迎接暑假到來，「乾杯燒肉居酒屋」自7月1日至8月31日期間，推出「夏日骰酒祭」活動，凡每點一杯啤酒，即可參加一次擲骰活動：若兩顆骰子擲出相同點數，當次啤酒享「半價優惠」；總和為偶數，原價150元的啤酒，優惠價100元，總和為單數則無優惠，為用餐時光增添趣味性。

針對學生族群，乾杯也推出「炎肉代表隊」福利。只要出示有效學生證，並完成指定社群任務，原價399元的「日本和牛炎肉」，可享優惠價49元，現省350元。包括國小、高中或大學生均可適用。「乾杯墾丁店」更加碼推出海灘主題活動，凡穿著比基尼或海灘褲到店用餐，即可免費獲得特製調酒「Blonde High Ball」一杯，續杯每兩杯120元；生日當天壽星還可免費獲得「1公升帝王杯生啤酒」；國小至高中學生帶著滿分考卷前來，即可獲得燒肉一份。

呼應《魷魚遊戲》第三季即將上線，豆府餐飲集團旗下「涓豆腐」、「北村豆腐家」、「姜滿堂」推出期間限定的魷魚上桌優惠加購活動。6月25日至8月31日，凡至門市用餐，單點任一「魷魚系列」料理，即可用199元加購「韓國JINRO真露燒酒特別限定聯名款」1瓶，現省69元。限定聯名款瓶身更融入劇中的元素，包括劇中經典角色英熙、哲秀，還有紅衣人，為影迷帶來獨特的收藏價值。現場並提供「「對打畫片挑戰賽」，消費者可與現場服務人員挑戰，優勝即可再享百元折扣，加購優惠價99元。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

乾杯燒肉居酒屋推出骰子遊戲，有機會享「啤酒半價」。圖／乾杯提供
乾杯燒肉居酒屋推出骰子遊戲，有機會享「啤酒半價」。圖／乾杯提供

豆腐 燒肉 日本和牛

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