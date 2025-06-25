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派對王者爭奪賽！Red Bull 「Turn It Up」預購票開賣

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
Red Bull「Turn It Up」DJ競技戰火再起，主題放歌大亂鬥7月19日嗨翻Omni。圖/Red Bull提供
Red Bull「Turn It Up」DJ競技戰火再起，主題放歌大亂鬥7月19日嗨翻Omni。圖/Red Bull提供

Red Bull將於7月19日周六晚間在台北指標性夜店Omni舉辦第二屆「Red Bull Turn It Up」。今年將邀請4組頂尖DJ參戰，在時間內透過現場隨機抽題、共9種主題式即興混音，獲得現場觀眾最大歡心的隊伍，將成為當晚的派對王者。此外，即日起開賣預購票600元，含快速通關、三杯Red Bull調酒；當日票則為 00:00前入場免費；00:00後800元，含三杯Red Bull調酒。以上票券，請洽OMNI現場購買。

本次Red Bull Turn it Up將由經驗豐富的DJ嗩吶主持，4組隊伍包含南台灣指標人物Dj Dindin，帶著街舞起家的天生律動和Red Bull 3Style全球DJ大賽臺灣冠軍的氣勢，這次也將以行雲流水的技巧驚艷觀眾；同為舞蹈背景又是舞曲翹楚的DJ Afuro George是去年Red Bull Turn it Up就曾參戰拿下冠軍的強勁選手，信手拈來Funk、Disco、R&B，高亢或抒情混音都難不倒他。

征戰Omni夜場，熟稔嘻哈、華語和流行的DJ Pony，則將聯手Omni MC Bell與 Luxyboyz，以王牌陣容秀出最炸的節奏、最狠的舞台渲染力、最會炒熱氣氛的三重能量；新生代嘻哈新秀DJ Hamburger則在電子和嘻哈間遊走，擅長以近年火紅的UKG、Miami Bass曲風帶來新世代一聽入耳的表演，放送獨一無二的活躍節奏。

為活動提前暖身，Red Bull Turn It Up進駐S2O Taiwan潑水音樂節，並推出「Red Bull 潑水節奏戰」，即日起至6月29日，消費者掃描指定 QR Code，或點擊連結，即可加入潑水節奏戰挑戰個人最高分極限，成功衝上排行榜前5名的玩家，將能贏得S2O Taiwan門票，成為最潮的派對先鋒。

此外，即日起於全台合作酒吧內購買兩杯Red Bull單罐或調飲，即可參加S2O Taiwan一番賞抽獎活動，將有機會抽中S2O Taiwan限量門票，參加辦法及店家清單詳見活動頁面。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

Red Bull Turn it Up現場觀眾的歡呼和投票，將決定當晚的冠軍。圖/Red Bull提供
Red Bull Turn it Up現場觀眾的歡呼和投票，將決定當晚的冠軍。圖/Red Bull提供
Red Bull Turn it Up由經驗豐富、對音樂有獨到見解的DJ嗩吶主持，將與嗨翻全場的參戰組合打造派對競技。圖/Red Bull提供
Red Bull Turn it Up由經驗豐富、對音樂有獨到見解的DJ嗩吶主持，將與嗨翻全場的參戰組合打造派對競技。圖/Red Bull提供

調酒 潑水節 未成年

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