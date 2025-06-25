雜誌封面換你當？Blancpain「五十噚潛藍之境」快閃101

一如近代高級精品已開始倡議珠寶的不分性別，同理可證：手表也不是男性專利，並可在兼容風格、精準與專業的前提下，讓女性愛好者得以輕鬆造型、日常配戴。2025喜逢品牌創立290周年的瑞士製表品牌Blancpain今年為旗下「五十噚」（Fifty-Fathoms）系列發表了首個38毫米小尺寸，並在台北101購物中心松智入口打造期間限定的「Blancpain五十噚潛藍之境」快閃空間，以魔幻視覺結合AI體驗，帶人潛入品味的蔚藍奇境。

屬於全球最大鐘表集團的Blancpain，成立於西元1735年。旗下涵蓋包含古典傳統風格的Villeret系列專精於複雜功能如萬年曆、陀飛輪、卡羅素，強調女性、專業、明快色彩的Ladybird女表，以及運動系列最膾炙人口、1953年問世的「五十噚」（Fifty-Fathoms）潛水表。

五十噚的「噚」出自英制單位，五十噚換算公制則約91公尺，以1950年代的當代水準已少有人能出其右，展現Blancpain在高級製表的精密強悍。五十噚的另一特色更在於特殊的弧面藍寶石水晶表圈，是將夜光塗料塗覆於表圈內側，加上藍寶石水晶的硬度僅次於鑽石，打磨拋光原就高度複雜，因此無論使用時間長短表圈都能常保光潔、耐用，更讓潛水時可隨時掌握合適回返陸地的時間節奏。

過往的五十噚多以45、42毫米為主流，Blancpain今年則首度發表了38毫米的中性尺寸，並帶來煙燻黑色面盤搭配18K紅金與粉紅珍珠母貝的女性款。值得一提的是，Blancpain並在五十噚五十周年時推出BOC「心繫海洋」（Blancpain Ocean Commitment）專案，除與全世界重要支持海洋保育的機構合作，品牌更在2021年與《海洋學雜誌》合作水下攝影大獎「年度海洋攝影師大獎」，隔年再創立「女性五十噚獎」，表揚女性水下攝影師，並帶人借助女性特有纖細視野，遍覽水下的靈動與壯闊。而新款38毫米五十噚女表並使用Blancpain自製的1153型自動上鍊機芯，動力儲存可達100小時，防水性能則為強悍的300米，光鮮亮麗、兼具專業與精密性能。

為此Blancpain並在台北101購物中心松智路入口打造了「Blancpain五十噚潛藍之境」快閃空間，多層次交疊的圓形結構，像海浪、似水珠、也如水下世界的魔幻繽紛，呼應了五十噚表款的多樣化金屬光輝。現場Blancpain並使用AI技術，讓人可化身專業潛水員、創造出個人化的Blanpain期刊：《Lettres du Brassus》封面。《Lettres du Brassus》是品牌不定期出刊的專屬刊物，內容遍及美食、專業製表、傳統文化，更有Blancpain與五十噚所關心的海洋世界，儼然是一份源自表廠所在地、Le Brassus的品味視野。

只要成功完成《Lettres du Brassus》個人化封面，現場還可免費兌換一杯結合荔枝、柑橘風味的無酒精「Fifty Fathoms Fizz潛藍氣泡飲」，每人、每日限量兌換一次；同時如親訪Blancpain位於台北101購物中心二樓的專賣店鑑賞新品，還可獲瑞士進口紀念好禮。快閃空間已於即日起開始，直至2025年7月1日（二）為止，亦可電洽：02-8101-8618洽詢。

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