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LV 2026春夏男裝秀星光太閃！孔劉、j-hope、碧昂絲、平野紫耀、王嘉爾都到了

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
圖／路易威登提供（合成圖）
圖／路易威登提供（合成圖）

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）2026春夏男裝秀現場星光太閃！包括孔劉、BTS j-hope、碧昂絲Beyonce與Jay-Z、平野紫耀Sho Hirano、NCT 127成員中本悠太YUTA、BamBam、泰國饒舌歌手Hieuthuhai等都齊聚一堂，現場粉絲尖叫聲不斷，為這場大秀熱鬧開場。

LV 2026春夏男裝系列闡明了現代印度剪裁對全球當代服裝的影響，男裝創意總監Pharrell Williams反思當今印度剪裁的多方面情感：受城市、自然和陽光的活力所浸淫的布料、剪裁、色彩和工藝。

服裝以現代主義的紈绔子弟、印度自然與城市景觀啟發的感官色調、路易威登為電影《大吉嶺有限公司（The Darjeeling Limited）》創作的圖案刺繡與印花，以及透過手工刺繡的寶石、蕾絲和微珠，呈現一場跨文化的時尚交流。

Pharrell Williams更構思了全新牛仔單品，是一種受咖啡豆顏色啟發的棕色丹寧水洗色，意圖翻轉經典靛藍丹寧，透過編織以便讓白色棉線隨著時間而顯露，並採用仿舊金色飾邊和VVN皮革環，與手袋的設計相呼應。

圖／路易威登提供
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圖／翻攝自IG @uarmyhope
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圖／翻攝自IG @jacksonwang852g7
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服裝 咖啡豆 印度

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