AI晶片熱也吹向書市 誠品暢銷榜張忠謀、黃仁勳都上榜
AI晶片熱潮也吹向書市，誠品書店今日公布，2025上半年中文新書暢銷TOP 10，當中輝達執行長黃仁勳一舉拿下2席，由張忠謀親自撰寫的《張忠謀自傳全集》則登上Top 1。
誠品書店2025上半年中文新書暢銷TOP10中，黃仁勳授權採訪傳記《黃仁勳傳：輝達創辦人如何打造全球最搶手的晶片》揭密其成功的7大人格特質，登上Top 4；記錄輝達科技霸主之路的《輝達之道：黃仁勳打造晶片帝國，引領AI浪潮的祕密》則搶下Top９。
世界局勢變幻莫測，近來備受討論的末日預言《我所看見的未來（完全版)》再次引發話題，除了預知夢外，還收錄作者珍貴的「夢日記」手稿圖，登上2025誠品書店上半年中文暢銷總榜TOP５。
2025誠品書店上半年暢銷書榜即日起於誠品線上展出，暢銷書單書79折、雙書75折起，誠品會員每月還可獲50元線上購書金（7/1-7/24單筆滿499元可抵用，限圖書雜誌），實體門市亦有「月讀一冊」每月77折優惠，並加贈插畫家Dinner illustration獨家繪製的「攀山閱嶺」限量書籤一張。
【2025誠品書店上半年中文新書暢銷TOP 10】
1 張忠謀自傳全集 上下冊（2冊合售／張忠謀
2 想哭就哭吧，你不需要那麼懂事／Peter Su
3 如果歷史是一群喵 15：大清風雲篇／肥志
4 黃仁勳傳：輝達創辦人如何打造全球最搶手的晶片／史帝芬．維特
5 別對每件事都有反應 2：不執著的練習／枡野俊明
6 真誠Be real, not perfect：從菜鳥助理到跨國企業CEO，關於職場、關係與人生的啟發／楊佳燊
7 失控的焦慮世代：手機餵養的世代，如何面對心理疾病的瘟疫／強納森．海德特
8 寶可夢 伽勒爾圖鑑（全）／ 川島潤二／はやしだこーじ
9 輝達之道：黃仁勳打造晶片帝國，引領AI浪潮的祕密／金泰
10 世界盡頭的咖啡館：這一生，我為何而存在？／約翰．史崔勒基
【2025誠品書店上半年中文暢銷總榜TOP 10】
1 世界上最透明的故事／杉井光
2 你願意，人生就會值得：蔡康永的情商課 3／蔡康永
3 別對每件事都有反應：淡泊一點也無妨，活出快意人生的99個禪練習！／枡野俊明
4 張忠謀自傳全集 上下冊（2冊合售）／張忠謀
5 我所看見的未來（完全版）／竜樹諒
6 原子習慣：細微改變帶來巨大成就的實證法則／詹姆斯．克利爾
7 底層邏輯：看清這個世界的底牌／劉潤
8 想哭就哭吧，你不需要那麼懂事／Peter Su
9 把日子慢慢變好／黃山料
10 蛤蟆先生去看心理師／羅伯．狄保德
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