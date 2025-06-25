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金色三麥20周年威士忌紀念酒 限量千瓶全台門市開賣

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
酒標設計融合創辦人葉榮發與現任董事長葉冠廷的輪廓，象徵兩代掌舵者的精神交會。圖／金色三麥餐飲集團提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
酒標設計融合創辦人葉榮發與現任董事長葉冠廷的輪廓，象徵兩代掌舵者的精神交會。圖／金色三麥餐飲集團提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

從2004年一間汐止鐵皮屋內誕生第一杯手工啤酒開始，金色三麥走過二十年風味旅程。為紀念品牌20周年，金色三麥特別推出全球限量1,200瓶的「金色三麥20周年紀念威士忌」，呼應品牌從「啤酒」出發、持續探索麥芽精神的核心理念，並象徵父子兩代的傳承與共好。

威士忌選用五桶熟成全麥芽原酒調和，其中包括珍稀的雪莉與波本桶，由董事長葉冠廷親赴蘇格蘭親選，展現出金色三麥對「全麥」的堅持與風味深度的追求。酒標更融合創辦人葉榮發的精神與形象，以父子側臉交疊設計，象徵世代共譜的品牌樂章。

品牌也分享四種搭餐建議，從現釀啤酒蝦、五味醬墨魚蝦，到德式豬腳與白醬海鮮義大利麵，展現威士忌與台式餐桌的創新連結。金色三麥表示，這支酒是對風味與信念的總結，也是一場向台灣精釀精神致敬的深情告白。

「金色三麥20周年紀念威士忌（Blended Malt Scotch Whisky）」酒精濃度45.5%，建議售價7757元，即日起可至全台金色三麥餐廳門市現場預購、購買與取貨。詳見各門市公告，數量有限，售完為止。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

金色三麥20周年紀念威士忌延續對「全麥」的執著，酒體紮實、風味立體，搭配金色三麥經典菜色最對味。圖／金色三麥餐飲集團提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
金色三麥20周年紀念威士忌延續對「全麥」的執著，酒體紮實、風味立體，搭配金色三麥經典菜色最對味。圖／金色三麥餐飲集團提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
金色三麥迎來品牌20周年，特別籌備了一款極具意義的紀念威士忌，為這段黃金旅程留下深刻印記。圖／金色三麥餐飲集團提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
金色三麥迎來品牌20周年，特別籌備了一款極具意義的紀念威士忌，為這段黃金旅程留下深刻印記。圖／金色三麥餐飲集團提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

金色三麥 威士忌 品牌

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