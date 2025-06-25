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身份證有1、5「拉麵通通15元」！「麵屋一燈」首登桃園

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
限定款「海膽扇貝雞豚拉麵」，每份328元。圖／麵屋一燈提供
限定款「海膽扇貝雞豚拉麵」，每份328元。圖／麵屋一燈提供

來自日本的「麵屋一燈」又要開新店了！繼開設台北、高雄、台中等地分店後，麵屋一燈將於7月1日首度插旗桃園，進駐華泰名品城，並推出獨家限定「海膽扇貝雞豚拉麵」。為慶祝新店開幕，凡身份證字號有「1」和「5」，即可享「拉麵15元」。另外還有第二碗半價、挑戰劍玉折15元等不同優惠。

麵屋一燈自 2017 年登台，近年積極布局百貨商圈，目前已經進駐台北信義天地A11、信義統一時代、高雄夢時代及台中勤美誠品綠園道等核心商圈。本次於華泰名品城開設桃園首間分店，也為桃園粉絲帶來更便捷的用餐選擇。店內並推出限定款「海膽扇貝雞豚拉麵」，以雞骨與豚骨長時間熬煮打造乳白濃厚湯頭，加入海膽與扇貝，堆疊出濃郁層次，並搭配厚切豬叉燒與舒肥雞叉燒等配料，每份328元。

為慶祝新店開幕以及品牌15週年，桃園華泰首店也將自7月1日 起推出限時優惠。7月1日至7月4日期間，凡身分證字號中含有「1」和「5」者，即可享「任一拉麵15元」優惠（每人每次限用一次，兒童拉麵除外）。同期間，店內也將舉辦「劍玉挑戰」，每日 15:00至17:00，凡用餐顧客皆可獲得三次挑戰機會，成功即可將當碗拉麵折抵至15元；未成功者亦可獲得「15元現金抵用券」1張，可供下次使用。

7月7日至7月13日期間，來店掃描可領取「第二碗拉麵半價」禮物券（擇低價者，兒童拉麵除外），當日即可使用。

麵屋一燈於華泰名品城開設桃園首間分店。圖／麵屋一燈提供
麵屋一燈於華泰名品城開設桃園首間分店。圖／麵屋一燈提供

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