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天線寶寶出沒中！CASETiFY聯名推盲盒萌翻你的童年記憶

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
「天線寶寶手機造型人偶盲盒」以盲盒形式包裝，將角色打造成精緻的手機造型人偶。記者黃筱晴／攝影
「天線寶寶手機造型人偶盲盒」以盲盒形式包裝，將角色打造成精緻的手機造型人偶。記者黃筱晴／攝影

「天線寶寶說～你～好～」風靡全球近30年的經典兒童節目《天線寶寶》絕對是許多民眾純真的童年回憶，CASETiFY攜手天線寶寶推出全新聯名系列，邀請粉絲與丁丁、迪西、拉拉、小波一同展開一場充滿擁抱、冒險與笑聲的童趣之旅。全系列即日起與官方網站及CASETiFY STUDiO品牌概念店正式開賣，其中最受矚目的「天線寶寶手機吊飾」與「天線寶寶手機造型人偶盲盒」更於今日限量登場，想收藏回憶別錯過。

《天線寶寶》自1997年首播以來以鮮明的色彩、圓滾滾的可愛模樣及天馬行空的樂園世界深植人心。本次聯名系列將這份純真快樂注入電子配件設計中，從手機殼、AirPods與iPad保護殼、MacBook保護套到MagSafe磁吸配件、手機支架，每一款都充滿童趣又實用。限量推出的「手機吊飾」以彩色串珠打造4位天線寶寶角色，繽紛又吸睛。而「手機造型人偶盲盒」則是將4個角色變身超Q立體人偶，隨機開盒充滿驚喜。

系列手機殼更提供客製化選項，可印上自己的名字，打造獨一無二專屬款，特別打造的「太陽寶寶鏡面手機殼」更是亮點之一，中央鏡面設計，照鏡子就能自己演主角，還能上傳寵物、小孩照片，人人都能變身太陽寶寶。雲朵絨毛感「天線寶寶串珠鑰匙圈」，不只4位主角登場，連藍色吸塵機努努也一同加入，療癒感爆棚。

「天線寶寶手機吊飾」以獨特的繽紛彩色串珠設計呈現4個角色。記者黃筱晴／攝影
「天線寶寶手機吊飾」以獨特的繽紛彩色串珠設計呈現4個角色。記者黃筱晴／攝影
天線寶寶串珠鑰匙圈。記者黃筱晴／攝影
天線寶寶串珠鑰匙圈。記者黃筱晴／攝影
聯名系列包含手機殼、AirPods與iPad保護殼、MacBook保護套到MagSafe磁吸配件、手機支架，每一款都充滿童趣又實用。記者黃筱晴／攝影
聯名系列包含手機殼、AirPods與iPad保護殼、MacBook保護套到MagSafe磁吸配件、手機支架，每一款都充滿童趣又實用。記者黃筱晴／攝影
新光三越信義新天地A11門市設置了天線寶寶聯名專區。記者黃筱晴／攝影
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集結所有角色打造繽紛童趣設計。記者黃筱晴／攝影
集結所有角色打造繽紛童趣設計。記者黃筱晴／攝影
天線寶寶 CASETiFY聯名系列為丁丁、迪西、拉拉、小波4位角色設計專屬手機殼。記者黃筱晴／攝影
天線寶寶 CASETiFY聯名系列為丁丁、迪西、拉拉、小波4位角色設計專屬手機殼。記者黃筱晴／攝影

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