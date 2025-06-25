麂皮睡袍一襲35萬！Balenciaga X PUMA聯名系列曬奢華

Balenciaga巴黎世家先前曾在2025冬季大秀中發表了與運動品牌PUMA的聯名系列日前正式上市，品項包含服裝、鞋履、配件已在台灣包含台北微風信義、微風廣場、新光三越信義新天地A9、台北101，以及高雄漢神巨蛋Balenciaga專門店，全面開賣。

本次Balenciaga與PUMA聯名系列的形象廣告是由Ari Versluis拍攝，Ari Versluis並在Demna最後一季成衣系列拍攝了Balenciaga by Demna,「Exactitudes」春季2026系列造型手冊。

1999年發表的PUMA Speedcat運動鞋「重新」登場，以Destroyed Speedcat鞋款的形式現身。原本鞋面結構的拼接元素改造成了柔韌但具包覆與舒適感的襪式輪廓，同時1958年問世的Formstrip紋飾則以仿舊風格再度現身；近年時尚領域大熱的芭蕾舞鞋則成為一款Ballerina平底設計，以緞布面料，也運動、也奢華。

除了都屬於開雲集團成員，PUMA與Balenciaga另一共同之處還在於兩者的代表動物皆是貓科動物：Balenciaga的獅子徽標在本系列中陸續在足球運動熱身服等品項中現身。品牌的聯名並有風格上的跨界、錯視，像是一款貌似街頭的運動套裝夾克使用了珍貴的羊毛並搭配內襯刷毛反面棉毛圈布，另有仿麂皮的浴袍大衣，令人不禁莞爾。

全系列除了在台灣指定專門店開賣，亦在Balenciaga官方網站：balenciaga.com，同步發售。