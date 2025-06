初衣食午進駐陽明山美軍宿舍群 結合餐廳、Spa、與住宿

位於陽明山美軍宿舍群 H-2 區的全新生活聚落「YMS by onefifteen」,近日正式啟動,由生活風格品牌「初衣食午 onefifteen」歷經十年美學實踐,首度將美好生活理念拓展至山林之境,打造融合風土、建築、藝術與節奏的五感場域。

園區涵蓋五大空間——餐廳 Restaurant 12、實驗基地 Lab 10、療癒空間 Spa 6、藝廊 Gallery 4,以及住宿空間 Dwell 8,各自對應味覺、實驗、療癒、藝術與棲居,構成一場身心靈深度探索旅程。

餐飲空間由來自西班牙的米其林星廚 Jonatan Motos Ferrán 掌勺,融合地中海與台灣島嶼山海風味,打造結合記憶、風土與創意的「島嶼之味」。空間保留原有美軍宿舍建築結構,並由 SURV 設府建築事務所、景觀設計太研設計、品牌顧問陳耀福與家具選品顧問許宗元等共同操刀,以中世紀現代美學為基調,交織出台灣當代風格聚落。

「YMS by onefifteen」不僅是一座森林中的聚落,更是一種文化態度,回應疫情後的感官需求,成為台北人一小時車程可抵的「生活避靜地」。