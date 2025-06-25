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初衣食午進駐陽明山美軍宿舍群 結合餐廳、Spa、與住宿

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
初衣食午於陽明山美軍宿舍群，打造全新生活聚落「YMS by onefifteen」。圖／YMS by onefifteen提供
初衣食午於陽明山美軍宿舍群，打造全新生活聚落「YMS by onefifteen」。圖／YMS by onefifteen提供

位於陽明山美軍宿舍群 H-2 區的全新生活聚落「YMS by onefifteen」，近日正式啟動，由生活風格品牌「初衣食午 onefifteen」歷經十年美學實踐，首度將美好生活理念拓展至山林之境，打造融合風土、建築、藝術與節奏的五感場域。

園區涵蓋五大空間——餐廳 Restaurant 12、實驗基地 Lab 10、療癒空間 Spa 6、藝廊 Gallery 4，以及住宿空間 Dwell 8，各自對應味覺、實驗、療癒、藝術與棲居，構成一場身心靈深度探索旅程。

餐飲空間由來自西班牙的米其林星廚 Jonatan Motos Ferrán 掌勺，融合地中海與台灣島嶼山海風味，打造結合記憶、風土與創意的「島嶼之味」。空間保留原有美軍宿舍建築結構，並由 SURV 設府建築事務所、景觀設計太研設計、品牌顧問陳耀福與家具選品顧問許宗元等共同操刀，以中世紀現代美學為基調，交織出台灣當代風格聚落。

「YMS by onefifteen」不僅是一座森林中的聚落，更是一種文化態度，回應疫情後的感官需求，成為台北人一小時車程可抵的「生活避靜地」。

住宿空間 Dwell 8。圖／YMS by onefifteen提供
住宿空間 Dwell 8。圖／YMS by onefifteen提供
餐飲由來自西班牙的米其林星廚 Jonatan Motos Ferrán 掌勺。圖／YMS by onefifteen提供
餐飲由來自西班牙的米其林星廚 Jonatan Motos Ferrán 掌勺。圖／YMS by onefifteen提供
家具選品顧問許宗元。圖／YMS by onefifteen提供
家具選品顧問許宗元。圖／YMS by onefifteen提供

美軍 建築

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