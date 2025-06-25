跟隨Freen、金世正的Longchamp咖啡館腳步台北站將起跑

街角巷弄裡的咖啡館、書店、花店，Longchamp把巴黎情調搬到台北了，在各國城市展開的「Longchamp匠心巴黎」限時快閃街區活動，也即將在本周六6月28日起在台北展開限時9天的體驗活動。

Longchamp 2025秋冬以Parisian Artisans「匠心巴黎」為主軸，並攜手巴黎藝術家Constantin Riant打造全新聯名系列Longchamp x Constantin，為今年秋冬帶來迷人藍調。為此，Longchamp特別在巴黎、紐約、首爾、曼谷、北京等各地展開限時快閃街區，將巴黎職人工藝之美帶向世界各地，呈現由Constantin Riant所打造的詩意場景與標誌性藍色調交織出巴黎街區的日常風景，包括泰國女星Freen Sarocha、Longchamp品牌大使金世正都分別出席曼谷與首爾當地舉辦的活動。

Longchamp在台北限時快閃街區打造四種主題體驗：

「街角時光書店」：挑選藝術插畫明信片，現場書寫心情並投入專屬郵筒，把巴黎的氛圍寄給未來的自己或遠方的摯友。

「職人咖啡館」：現場提供精選咖啡、飲品與法式點心，讓人沉浸於巴黎街頭咖啡文化。空間承襲藝術家Constantin Riant 的藍色美學，以細膩視角向職人精神致敬。

「靜巷花藝舖」：親手挑選每一朵花，混搭最喜愛的色彩與香氣，在花藝師巧手包裝下，帶走一束來自法式巷弄的浪漫。

「光影框畫室」：駐點藝術家將以水彩與蠟筆為您繪製專屬肖像，現場完成裱框，此活動需透過Longchamp官方LINE帳號預約。

「Longchamp。匠心巴黎」限時快閃街區

日期 6月28日（六）至7月6日（日）

時間 每日 11:00 – 20:00