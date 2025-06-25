快訊

日月光啟動二代接班 張虔生大女兒張淡堯正式進入董事會

LINE免費貼圖5款！2款免任務爽用到年底 還有侏羅紀、團購+1圖案超好用

春哥侃陸／軍方刷存在感？3事件看中國審慎對以伊衝突

跟隨Freen、金世正的Longchamp咖啡館腳步台北站將起跑

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
Longchamp品牌大使金世正出參與Longchamp Parisian Artisan Pop-Up韓國站活動。圖／摘自ig＠clean_0828
Longchamp品牌大使金世正出參與Longchamp Parisian Artisan Pop-Up韓國站活動。圖／摘自ig＠clean_0828

街角巷弄裡的咖啡館、書店、花店，Longchamp把巴黎情調搬到台北了，在各國城市展開的「Longchamp匠心巴黎」限時快閃街區活動，也即將在本周六6月28日起在台北展開限時9天的體驗活動。

Longchamp 2025秋冬以Parisian Artisans「匠心巴黎」為主軸，並攜手巴黎藝術家Constantin Riant打造全新聯名系列Longchamp x Constantin，為今年秋冬帶來迷人藍調。為此，Longchamp特別在巴黎、紐約、首爾、曼谷、北京等各地展開限時快閃街區，將巴黎職人工藝之美帶向世界各地，呈現由Constantin Riant所打造的詩意場景與標誌性藍色調交織出巴黎街區的日常風景，包括泰國女星Freen Sarocha、Longchamp品牌大使金世正都分別出席曼谷與首爾當地舉辦的活動。

Longchamp在台北限時快閃街區打造四種主題體驗：

「街角時光書店」：挑選藝術插畫明信片，現場書寫心情並投入專屬郵筒，把巴黎的氛圍寄給未來的自己或遠方的摯友。

「職人咖啡館」：現場提供精選咖啡、飲品與法式點心，讓人沉浸於巴黎街頭咖啡文化。空間承襲藝術家Constantin Riant 的藍色美學，以細膩視角向職人精神致敬。

「靜巷花藝舖」：親手挑選每一朵花，混搭最喜愛的色彩與香氣，在花藝師巧手包裝下，帶走一束來自法式巷弄的浪漫。

「光影框畫室」：駐點藝術家將以水彩與蠟筆為您繪製專屬肖像，現場完成裱框，此活動需透過Longchamp官方LINE帳號預約。

「Longchamp。匠心巴黎」限時快閃街區

日期 6月28日（六）至7月6日（日）

時間 每日 11:00 – 20:00

地點 % Arabica中山店及前方廣場 （台北市中山區中山北路二段50巷45號）

Longchamp x Constantin在各大城市推出快閃街區活動。圖／Longchamp提供
Longchamp x Constantin在各大城市推出快閃街區活動。圖／Longchamp提供
泰國女星Freen Sarocha參與Longchamp Parisian Artisan Pop-Up泰國站活動。圖／摘自ig＠srchafreen
泰國女星Freen Sarocha參與Longchamp Parisian Artisan Pop-Up泰國站活動。圖／摘自ig＠srchafreen
Longchamp x Constantin在各大城市推出快閃街區活動。圖／摘自IG＠Longchamp
Longchamp x Constantin在各大城市推出快閃街區活動。圖／摘自IG＠Longchamp
Longchamp x Constantin在各大城市推出快閃街區活動。圖／摘自IG＠Longchamp
Longchamp x Constantin在各大城市推出快閃街區活動。圖／摘自IG＠Longchamp
Longchamp品牌大使金世正出參與Longchamp Parisian Artisan Pop-Up韓國站活動。圖／摘自ig＠clean_0828
Longchamp品牌大使金世正出參與Longchamp Parisian Artisan Pop-Up韓國站活動。圖／摘自ig＠clean_0828
Longchamp x Constantin在各大城市推出快閃街區活動。圖／Longchamp提供
Longchamp x Constantin在各大城市推出快閃街區活動。圖／Longchamp提供
泰國女星Freen Sarocha參與Longchamp Parisian Artisan Pop-Up泰國站活動。圖／摘自ig＠srchafreen
泰國女星Freen Sarocha參與Longchamp Parisian Artisan Pop-Up泰國站活動。圖／摘自ig＠srchafreen
Longchamp x Constantin在各大城市推出快閃街區活動。圖／Longchamp提供
Longchamp x Constantin在各大城市推出快閃街區活動。圖／Longchamp提供

快閃 巴黎 咖啡館

延伸閱讀

這張臉太權威！LV春夏大秀變男神派對 45歲孔劉「11頭身比例曝光」無修圖狀態驚豔全網

花440萬迪士尼辦婚禮好浪漫？超幼齒新娘出場賓客全嚇壞 新郎被逮

蔣萬安結束巴黎行今晨返台　下午就進市府上班

蔣萬安巴黎宣示打造北士科「淨零示範區」 藍綠提醒成敗關鍵

相關新聞

麂皮睡袍一襲35萬！Balenciaga X PUMA聯名系列曬奢華

Balenciaga巴黎世家先前曾在2025冬季大秀中發表了與運動品牌PUMA的聯名系列日前正式上市，品項包含服裝、鞋履...

初衣食午進駐陽明山美軍宿舍群 結合餐廳、Spa、與住宿

位於陽明山美軍宿舍群 H-2 區的全新生活聚落「YMS by onefifteen」，近日正式啟動，由生活風格品牌「初衣...

跟隨Freen、金世正的Longchamp咖啡館腳步台北站將起跑

街角巷弄裡的咖啡館、書店、花店，Longchamp把巴黎情調搬到台北了，在各國城市展開的「Longchamp匠心巴黎」限...

香港迪士尼20周年特別慶典 9月12日出生者有機會免費遊

香港迪士尼今年20周年，不少旅行社也推出促銷方案邀請公主王子回家。雄獅旅遊就獨家推出「尋找同月同日壽星」，凡於7月14日...

台灣虎航年中慶來囉 2人85折、4人8折 今天上午10時開搶

台灣虎航年中慶優惠開跑，台灣虎航表示，日、韓、泰、澳門等熱門航點統統都有，促銷活動分為兩部分，今天上午10時至今晚11時...

功夫茶×龜記「七龍珠」跨界聯名！吸管杯、磁鐵帶回家

連鎖手搖飲「龜記」攜手「功夫茶」以及全球動漫迷心中的經典傳奇「七龍珠」，以最新系列《七龍珠大魔》為主題跨界合作，正式推出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。