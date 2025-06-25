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香港迪士尼20周年特別慶典 9月12日出生者有機會免費遊

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
香港迪士尼今年20周年，雄獅旅遊就獨家推出「尋找同月同日壽星」，凡於 7月14日至25日 下單「迪士尼機加酒自由行」並付訂，且生日與香港迪士尼開園日 9月12日相同者，就有機會獲得「兩人同行一人免費」優惠。圖／香港迪士尼提供
香港迪士尼今年20周年，雄獅旅遊就獨家推出「尋找同月同日壽星」，凡於 7月14日至25日 下單「迪士尼機加酒自由行」並付訂，且生日與香港迪士尼開園日 9月12日相同者，就有機會獲得「兩人同行一人免費」優惠。圖／香港迪士尼提供

香港迪士尼今年20周年，不少旅行社也推出促銷方案邀請公主王子回家。雄獅旅遊就獨家推出「尋找同月同日壽星」，凡於7月14日至25日下單「迪士尼機加酒自由行」並付訂，且生日與香港迪士尼開園日9月12日相同者，就有機會獲得「兩人同行一人免費」優惠，共有3個名額，得獎名單將於7月31日揭曉。

台灣前往香港飛行時間不到2小時、語言飲食溝通無礙、景點交通便利等優勢，成為短天數慶生、慶周年旅遊最佳首選，雄獅旅遊觀察約有5成旅客偏愛3天2夜、約3成旅客選擇4天3夜規畫香港行程。加上近期香港迪士尼搭上20周年活動熱度，5月相關票券銷售，較4月成長約2.2倍，顯示市場反應熱烈。

綜合市場趨勢，雄獅再推三大「全年齡層的精準快閃」旅遊提案，供不同客群旅港選擇。其中香港迪士尼20周年，尋找同月同日壽星免費玩，凡於7月14日至25日下單「迪士尼機加酒自由行」並付訂，且生日與香港迪士尼開園日 9月12日相同者，就有機會獲得「兩人同行一人免費」優惠，共有3個名額，得獎名單將於7月31日揭曉。

香港海洋公園大熊貓家族的龍鳳胎寶寶「加加」與「得得」將於8月中旬歡慶1歲生日，園方與全港將聯手舉辦一系列大熊貓主題活動，雄獅亦推出海洋公園自由行套裝，包含經濟艙來回機票、富麗敦海洋公園酒店2晚（含早餐）、海洋公園及水上樂園門票，每人1萬4900元起，6至8月壽星報名還可享富麗敦酒店主廚手工點心每房一份，及星耀廊雙人下午茶一次。

此外，針對大人系輕奢放風旅行，雄獅也推「輕奢香港藝文之旅3日」行程，用味蕾遊遍香港米其林，推薦連續榮獲米其林星級殊榮的「Bo Innovation廚魔」，以創新現代中菜聞名；全球獲獎最多的中菜品牌之一「卅二公館」由米其林星級大廚李文星掌廚，以及百年歷史的華人西餐館「太平館餐廳」等。

香港迪士尼 生日 海洋公園

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