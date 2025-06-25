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台灣虎航年中慶來囉 2人85折、4人8折 今天上午10時開搶

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
台灣虎航年中慶優惠開跑。圖／台灣虎航提供
台灣虎航年中慶優惠開跑。圖／台灣虎航提供

台灣虎航年中慶優惠開跑，台灣虎航表示，日、韓、泰、澳門等熱門航點統統都有，促銷活動分為兩部分，今天上午10時至今晚11時59分開搶的為「2人85折、4人8折」，明天同時段為「tigerpoints額外50%加碼回饋」。

台灣虎航表示，2人85折、4人8折的促銷活動，銷售時間為今天上午10時至今晚11時59分，旅遊期間自今天起至9月30日。適用航線：台北-東京羽田／茨城／名古屋／仙台／佐賀／宮崎／仁川／普吉島，高雄-東京成田／名古屋／仙台／沖繩／金浦／澳門。

而明天登場的活動為「tigerpoints額外50%加碼回饋」。台灣虎航表示，透過「專屬訂購頁」登入台灣虎航會員，訂購指定航線，可獲得tigerpoints額外50%加碼回饋，最高可以領到52%。活動自明天上午10時至明晚11時59分，旅遊期間自今天起至9月30日。適用航線：台北-大分／秋田／高知／福島／鳥取（米子），台中-名古屋、高雄-岡山。

台灣虎航說，今天的2人85折、4人8折活動，搜尋出現的金額為未稅票價。票價搜尋出現刪除線的航班，才適用本次折扣優惠，折扣僅折扣票價金額，各項附加服務、機場稅、刷卡服務費等不列入計算。優惠價機位開放銷售的日期及機位數有限，售完為止。

台灣虎航年中慶優惠開跑。本報資料照片
台灣虎航年中慶優惠開跑。本報資料照片

航線 折扣 台灣虎航

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