功夫茶×龜記「七龍珠」跨界聯名！吸管杯、磁鐵帶回家
連鎖手搖飲「龜記」攜手「功夫茶」以及全球動漫迷心中的經典傳奇「七龍珠」，以最新系列《七龍珠大魔》為主題跨界合作，正式推出「七龍珠大魔」聯名企劃，不僅有聯名飲品，還有環保冰袋、吸管杯組、角色盲盒杯墊等一系列週邊，為粉絲帶來滿滿的感動。
本次聯名活動自7月1日至8月31日於全台功夫茶與龜記門市同步開跑，主打兩款專屬聯名飲品，名稱均以七龍珠大魔「大魔世界冒險」的故事軸線為靈感。功夫茶推出「星桃樂胭脂」，選用蜜桃胭脂紅茶，搭配楊桃與芭樂的酸甜調性，構築多層次卻輕盈的口感，每杯75元；龜記則推出「星桃樂翡翠」，以翡翠綠茶為基底，融合楊桃與芭樂的清爽酸甜，清新沁涼、輕盈順口。
雙品牌也精心推出一系列聯名限定週邊。7月1日至8月31日期間，至功夫茶購買「星桃樂胭脂」或龜記購買「星桃樂翡翠」搭配任一飲品，即可獲得「七龍珠大魔系列 環保冰袋」1個，贈完為止。另外7月1日起，也推出「七龍珠大魔 龜記賽亞人 700ml 吸管杯組」，印有孫悟空英姿，搭配透明吸管與四星龍珠造型吸管塞，還有印花水壺提袋，加購價699元。
7月1日起，「功夫茶」獨家推出臺灣製「緹花毛巾」，花紋為經典的龍珠圖騰，加購價159元。「龜記」則帶來「角色盲盒杯墊」，共有悟空、達爾、界王神、比克等四大人氣角色，加購價99元，其中「達爾」為限量款，預計7月9日開放販售。
7月16日起，至龜記或功夫茶門市，單筆消費滿199，即可獲得「七龍珠大魔系列 磁鐵盲包」1個，共有8款隨機封裝，包含隱藏版超級賽亞人，適合粉絲蒐集。週邊商品均依各店庫存為主。
【2025報稅季來了】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言