功夫茶×龜記「七龍珠」跨界聯名！吸管杯、磁鐵帶回家

連鎖手搖飲「龜記」攜手「功夫茶」以及全球動漫迷心中的經典傳奇「七龍珠」，以最新系列《七龍珠大魔》為主題跨界合作，正式推出「七龍珠大魔」聯名企劃，不僅有聯名飲品，還有環保冰袋、吸管杯組、角色盲盒杯墊等一系列週邊，為粉絲帶來滿滿的感動。

本次聯名活動自7月1日至8月31日於全台功夫茶與龜記門市同步開跑，主打兩款專屬聯名飲品，名稱均以七龍珠大魔「大魔世界冒險」的故事軸線為靈感。功夫茶推出「星桃樂胭脂」，選用蜜桃胭脂紅茶，搭配楊桃與芭樂的酸甜調性，構築多層次卻輕盈的口感，每杯75元；龜記則推出「星桃樂翡翠」，以翡翠綠茶為基底，融合楊桃與芭樂的清爽酸甜，清新沁涼、輕盈順口。

雙品牌也精心推出一系列聯名限定週邊。7月1日至8月31日期間，至功夫茶購買「星桃樂胭脂」或龜記購買「星桃樂翡翠」搭配任一飲品，即可獲得「七龍珠大魔系列 環保冰袋」1個，贈完為止。另外7月1日起，也推出「七龍珠大魔 龜記賽亞人 700ml 吸管杯組」，印有孫悟空英姿，搭配透明吸管與四星龍珠造型吸管塞，還有印花水壺提袋，加購價699元。

7月1日起，「功夫茶」獨家推出臺灣製「緹花毛巾」，花紋為經典的龍珠圖騰，加購價159元。「龜記」則帶來「角色盲盒杯墊」，共有悟空、達爾、界王神、比克等四大人氣角色，加購價99元，其中「達爾」為限量款，預計7月9日開放販售。