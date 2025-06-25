功夫茶×龜記「七龍珠」跨界聯名！吸管杯、磁鐵帶回家

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「龜記」、「功夫茶」以及「七龍珠」攜手聯名，推出「七龍珠大魔」聯名企劃。圖／功夫茶提供
「龜記」、「功夫茶」以及「七龍珠」攜手聯名，推出「七龍珠大魔」聯名企劃。圖／功夫茶提供

連鎖手搖飲「龜記」攜手「功夫茶」以及全球動漫迷心中的經典傳奇「七龍珠」，以最新系列《七龍珠大魔》為主題跨界合作，正式推出「七龍珠大魔」聯名企劃，不僅有聯名飲品，還有環保冰袋吸管杯組、角色盲盒杯墊等一系列週邊，為粉絲帶來滿滿的感動。

本次聯名活動自7月1日至8月31日於全台功夫茶與龜記門市同步開跑，主打兩款專屬聯名飲品，名稱均以七龍珠大魔「大魔世界冒險」的故事軸線為靈感。功夫茶推出「星桃樂胭脂」，選用蜜桃胭脂紅茶，搭配楊桃與芭樂的酸甜調性，構築多層次卻輕盈的口感，每杯75元；龜記則推出「星桃樂翡翠」，以翡翠綠茶為基底，融合楊桃與芭樂的清爽酸甜，清新沁涼、輕盈順口。

雙品牌也精心推出一系列聯名限定週邊。7月1日至8月31日期間，至功夫茶購買「星桃樂胭脂」或龜記購買「星桃樂翡翠」搭配任一飲品，即可獲得「七龍珠大魔系列 環保冰袋」1個，贈完為止。另外7月1日起，也推出「七龍珠大魔 龜記賽亞人 700ml 吸管杯組」，印有孫悟空英姿，搭配透明吸管與四星龍珠造型吸管塞，還有印花水壺提袋，加購價699元。

7月1日起，「功夫茶」獨家推出臺灣製「緹花毛巾」，花紋為經典的龍珠圖騰，加購價159元。「龜記」則帶來「角色盲盒杯墊」，共有悟空、達爾、界王神、比克等四大人氣角色，加購價99元，其中「達爾」為限量款，預計7月9日開放販售。

7月16日起，至龜記或功夫茶門市，單筆消費滿199，即可獲得「七龍珠大魔系列 磁鐵盲包」1個，共有8款隨機封裝，包含隱藏版超級賽亞人，適合粉絲蒐集。週邊商品均依各店庫存為主。

針對聯名活動，特別設計多款聯名杯身。圖／功夫茶提供
針對聯名活動，特別設計多款聯名杯身。圖／功夫茶提供
聯名活動推出聯名飲品，還有環保冰袋、吸管杯組、角色盲盒杯墊等一系列週邊。圖／功夫茶提供
聯名活動推出聯名飲品，還有環保冰袋、吸管杯組、角色盲盒杯墊等一系列週邊。圖／功夫茶提供
單筆消費滿額，可獲得「七龍珠大魔系列 磁鐵盲包」1個。圖／功夫茶提供
單筆消費滿額，可獲得「七龍珠大魔系列 磁鐵盲包」1個。圖／功夫茶提供
「七龍珠大魔」聯名企劃打造多款週邊商品。圖／功夫茶提供
「七龍珠大魔」聯名企劃打造多款週邊商品。圖／功夫茶提供
活動期間消費滿額，可獲得「七龍珠大魔系列 環保冰袋」。圖／功夫茶提供
活動期間消費滿額，可獲得「七龍珠大魔系列 環保冰袋」。圖／功夫茶提供
七龍珠大魔系列 700ml吸管杯組，加購價699元。圖／功夫茶提供
七龍珠大魔系列 700ml吸管杯組，加購價699元。圖／功夫茶提供
七龍珠大魔 龜記賽亞人 700ml 吸管杯組，加購價699元。圖／龜記提供
七龍珠大魔 龜記賽亞人 700ml 吸管杯組，加購價699元。圖／龜記提供
龜記獨家推出「七龍珠大魔系列 角色盲盒杯墊」。圖／龜記提供
龜記獨家推出「七龍珠大魔系列 角色盲盒杯墊」。圖／龜記提供

粉絲 吸管 保冰袋

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