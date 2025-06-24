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成美藝廊啟動2026徵件 邀創作者共同擘畫地方文化願景

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
由頂新和德文教基金會營運的「成美藝廊」，以培育下一代的人文素養為目標。圖為成美藝廊美學教育推廣活動合影。圖／頂新和德文教基金會提供
由頂新和德文教基金會營運的「成美藝廊」，以培育下一代的人文素養為目標。圖為成美藝廊美學教育推廣活動合影。圖／頂新和德文教基金會提供

由頂新和德文教基金會營運的「成美藝廊」，即日起啟動2026年度展覽徵件，受理時間自7月1日至8月31日止，歡迎國內外藝術家、創作團體、文化機構與學校申請，共同參與展出。

1998年，成美藝廊在頂新和德文教基金會副董事長陳慶浩推動下落腳彰化永靖。藝廊設立初衷來自基金會創辦人魏應充「培育下一代的人文素養，是我們這一代的責任」的核心理念，以深耕在地、推動藝術美學、文化教育與社區參與為使命。迄今累計觀展人次突破20萬，成美藝廊成為中台灣兼具專業性與親和力的藝文推廣平台。

今年下半年，成美藝廊將迎來多檔精彩展覽，包括「台中市藝術家學會秋季聯展」，這是此一中部指標性藝術組織首度進駐藝廊，預計展出逾80位藝術家的作品，強化藝廊與區域藝術社群的連結。緊接登場的「離形．心象—林金田繪畫創作展」，則由文化部前政務次長林金田自己策展，體現其對文化、生命與視覺語言的深刻體悟與長年創作歷程。

於暑期後半段推出的「M-plus微光綻現－師生插畫聯展」，則聚焦青少年創作與插畫教育，呈現Z世代對生活、情緒與未來的觀察與想像。該展既延續成美藝廊長期關注的「美感教育」與「社會關懷」，也拓展親子觀展與教育推廣的面向。

頂新和德文教基金會指出，2026年度展覽徵件開放申請類別，橫跨東西方繪畫、雕塑、書法、攝影、陶藝、數位繪圖及複合媒材等，特別鼓勵具備「在地連結」、「藝術生活化」、「美感教育推廣」等特色主題之提案。藝廊將持續支持多元藝術形式，鼓勵創作者以創新手法詮釋文化內涵，與社會對話，讓藝術更貼近生活、走入人群。

●更多資訊請至頂新和德文教基金會官網或臉書粉絲專頁查詢，或前往 https://reurl.cc/oRm1mj 下載申請簡章與展覽空間資訊介紹。

魏應充 藝術家 彰化

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