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獨／山下智久也愛！人氣甜甜圈「I'm donut？」7月登台 店面照首度曝光
粉絲們準備好了嗎？來自日本的人氣甜甜圈「I'm donut？」預計將於今年7月正式登台，目前已經被直擊店面開設於台北敦化南路上，三角窗店面外觀採用金屬銀質與乳白色調為主，並有大大的「I'm donut？」黃色招牌，也讓人期待正式開幕後帶來的味覺享受。
富錦樹集團代理來台的「I'm donut？」自福岡起家，目前在東京已有多間分店。店內招牌為「元祖生甜甜圈」，另外還有檸檬、巧克力、開心果等十餘種不同口味，甜鹹兼具。由於口感蓬鬆又具咀嚼樂趣，因此I'm donut？已成為日本極受歡迎的甜甜圈品牌，甚至連男神山下智久都曾拿著甜甜圈拍照打卡，可見其超高人氣。
即將正式開幕的I'm donut？台灣首間分店，店址鄰近敦化南路與忠孝東路口，二樓為君悅排骨，距離捷運忠孝敦化站步行不到5分鐘。店面為三角窗位置，面向敦化南路側，可見到大量的金屬銀質柱面與牆面，並以黃色的「I'm donut？」招牌點綴。另側則是採素面牆體設計，並漆上黑色的「I'm donut？」，估計開幕後將成為人氣打卡點。
其實除了連鎖甜甜圈品牌外，藝人阿KEN所開設的「GooDonut」，在今年3月開幕至今，總是吸引大批排隊人潮。隨著「I'm donut？」正式登台，勢必也將為甜甜圈市場帶來全新面貌。
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