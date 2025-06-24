葡式浪漫：走進波多 來場穿越歷史的微醺之旅

葡萄牙的第二大城、第一大港波多（Porto），擁有許多「最美」之名，像是最美書店、最美火車站、最美咖啡館，就連麥當勞也入「最美」之列。相較里斯本，她更純樸、低調且浪漫，街道高低起落，走逛也須得有些體力。

葡萄牙的輝煌時期，貴族們總喜歡集聚在浪漫波多，因此留下了許多貴族宅邸、建築華美的老教堂，如果在此只留一日，那就留在老城區吧！四處閒逛就能有許多美好收穫。盛產葡萄的波多，也是波特酒（Port）產地，入住當地飯店，迎賓也多半是一杯香甜的波特酒。

若要尋訪各種「最美」，老城區徒步即可。其中，被譽為「世界最美車站」、1916年啟用的聖本篤火車站，最美處在大堂的內牆貼滿了一幅幅藍白瓷磚壁畫，總計兩萬多片的瓷磚畫，生動描繪葡萄牙歷史與宗教文化，人來人往火車鳴笛聲中、與永恆不變的經典壁畫，形成衝突強烈又充滿歷史感的對比。

•漫遊老城 瓷磚拼貼歷史故事

老城區徒步，也可見許多華美或典雅的教堂，像是建於1750年的教士教堂，由義大利建築大師Nicolau Nasoni設計，正面雕作著複雜的巴洛克圖案，內部則採用大量的金色雕刻，展現標準的洛可可風格。另一棟超吸睛的阿瑪斯教堂，外觀以1萬6千片的瓷磚拼貼而成，描繪著宗教場景、聖經故事和葡萄牙的歷史，隔著十字路口觀之，能收立體藍白瓷磚拼貼教堂的壯麗之美。

車站旁不遠處，還有被譽為「最美的麥當勞」，穿過綠蔭下的戶外座席，餐廳裡的水晶吊燈與彩繪玻璃，被網友形容是「最浮誇的速食店」。世界十大最美咖啡廳之一的Majestic Café也在附近，據說昔日JK羅琳在此地任教時經常來這兒，並在店內寫下了哈利波特的第一章。若要買些伴手禮，推薦時尚包裝如牙膏狀的果醬、知名的MUSGO REAL系列香皂及香氛，當然也可買些藍白瓷磚衍生的各種紀念品。

除了徒步賞景，還是要一嘗當地有名的「濕答答三明治」（Francesinha），最有名的是永遠排長龍的小店「Café Santiago」。它的份量頗大，建議兩人分食，組成很簡單，就是香腸、火腿、牛肉等夾進兩片厚吐司裡，最上層鋪滿起司、上桌前淋以啤酒為基底的醬汁，一般還會加上薯條與半熟蛋，一刀切下，果真「濕答答」。

•萊羅書店 哈利波特迷打卡點

「Porto」在葡萄牙文是「港口」的意思，以杜羅河（Douro）為界，波多可劃分為舊城區和加亞新城區（Vila Nova de Gaia），主要景點都集中在舊城區。

穿越杜羅河兩岸的巨型鐵橋，抵達以波特酒聞名的加亞新城區，此間感受更為現代，也有不少酒莊可以入內參觀。杜羅河兩旁有許多酒吧與餐廳，假日攤販與遊客聚集，極其熱鬧，遊人可搭乘過去酒莊用來運送波特酒的主要交通工具Barco Rabelo或是大型的郵輪，在河面上悠閒賞景。

哈利波特迷必不可錯過的一處，則是有「世界最美書店」之稱的萊羅書店（Livraria Lello）。這裡是哈利波特作者JK羅琳書寫時的靈感來源，一早抵達，門口已排起一列列的長龍，書店入內需預約、門票可抵消費，雖然分時段入場，店內仍然人氣滿點。最有名的打卡位置，就是鋪著紅毯的旋轉樓梯、挑高中庭，牆面古老木架上滿滿的書籍，彩繪玻璃穿透著魔幻光束，每個瞬間都像充滿著魔幻與神祕，完全是哈利波特書中斜角巷裡華麗與污痕書店（Flourish and Blotts）的真實版。

•西葡之旅 12業者聯手規畫

葡萄牙的春、秋兩季是最佳旅遊季節。選團推薦擁有16年歷史的「長榮航空魅力歐洲PAK」，日前在長榮航空客運營業本部副總經理王振興帶隊考察後，12家業者聯合推出最新版的西班牙11日10萬8,900元起、葡萄牙11日10萬6,900元起，以及西葡雙國之旅14天等行程，動線安排順暢、特殊體驗與美好景點全收。

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