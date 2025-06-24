快訊

半年燒光逾半財產！老校長創業賠掉晚年 妻崩潰痛毆、兒失去理智

周六前慎防午後雷陣雨 周五起恐有熱帶低氣壓發展

影／板橋貨車「高速撞停紅燈4車」4騎士受傷1昏迷 驚悚畫面曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

葡式浪漫：走進波多 來場穿越歷史的微醺之旅

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
乘船遊河，可收兩岸美景。記者羅建怡/攝影
乘船遊河，可收兩岸美景。記者羅建怡/攝影

葡萄牙的第二大城、第一大港波多（Porto），擁有許多「最美」之名，像是最美書店、最美火車站、最美咖啡館，就連麥當勞也入「最美」之列。相較里斯本，她更純樸、低調且浪漫，街道高低起落，走逛也須得有些體力。

葡萄牙的輝煌時期，貴族們總喜歡集聚在浪漫波多，因此留下了許多貴族宅邸、建築華美的老教堂，如果在此只留一日，那就留在老城區吧！四處閒逛就能有許多美好收穫。盛產葡萄的波多，也是波特酒（Port）產地，入住當地飯店，迎賓也多半是一杯香甜的波特酒。

若要尋訪各種「最美」，老城區徒步即可。其中，被譽為「世界最美車站」、1916年啟用的聖本篤火車站，最美處在大堂的內牆貼滿了一幅幅藍白瓷磚壁畫，總計兩萬多片的瓷磚畫，生動描繪葡萄牙歷史與宗教文化，人來人往火車鳴笛聲中、與永恆不變的經典壁畫，形成衝突強烈又充滿歷史感的對比。

•漫遊老城 瓷磚拼貼歷史故事

老城區徒步，也可見許多華美或典雅的教堂，像是建於1750年的教士教堂，由義大利建築大師Nicolau Nasoni設計，正面雕作著複雜的巴洛克圖案，內部則採用大量的金色雕刻，展現標準的洛可可風格。另一棟超吸睛的阿瑪斯教堂，外觀以1萬6千片的瓷磚拼貼而成，描繪著宗教場景、聖經故事和葡萄牙的歷史，隔著十字路口觀之，能收立體藍白瓷磚拼貼教堂的壯麗之美。

車站旁不遠處，還有被譽為「最美的麥當勞」，穿過綠蔭下的戶外座席，餐廳裡的水晶吊燈與彩繪玻璃，被網友形容是「最浮誇的速食店」。世界十大最美咖啡廳之一的Majestic Café也在附近，據說昔日JK羅琳在此地任教時經常來這兒，並在店內寫下了哈利波特的第一章。若要買些伴手禮，推薦時尚包裝如牙膏狀的果醬、知名的MUSGO REAL系列香皂及香氛，當然也可買些藍白瓷磚衍生的各種紀念品。

除了徒步賞景，還是要一嘗當地有名的「濕答答三明治」（Francesinha），最有名的是永遠排長龍的小店「Café Santiago」。它的份量頗大，建議兩人分食，組成很簡單，就是香腸、火腿、牛肉等夾進兩片厚吐司裡，最上層鋪滿起司、上桌前淋以啤酒為基底的醬汁，一般還會加上薯條與半熟蛋，一刀切下，果真「濕答答」。

•萊羅書店 哈利波特迷打卡點

「Porto」在葡萄牙文是「港口」的意思，以杜羅河（Douro）為界，波多可劃分為舊城區和加亞新城區（Vila Nova de Gaia），主要景點都集中在舊城區。

穿越杜羅河兩岸的巨型鐵橋，抵達以波特酒聞名的加亞新城區，此間感受更為現代，也有不少酒莊可以入內參觀。杜羅河兩旁有許多酒吧與餐廳，假日攤販與遊客聚集，極其熱鬧，遊人可搭乘過去酒莊用來運送波特酒的主要交通工具Barco Rabelo或是大型的郵輪，在河面上悠閒賞景。

哈利波特迷必不可錯過的一處，則是有「世界最美書店」之稱的萊羅書店（Livraria Lello）。這裡是哈利波特作者JK羅琳書寫時的靈感來源，一早抵達，門口已排起一列列的長龍，書店入內需預約、門票可抵消費，雖然分時段入場，店內仍然人氣滿點。最有名的打卡位置，就是鋪著紅毯的旋轉樓梯、挑高中庭，牆面古老木架上滿滿的書籍，彩繪玻璃穿透著魔幻光束，每個瞬間都像充滿著魔幻與神祕，完全是哈利波特書中斜角巷裡華麗與污痕書店（Flourish and Blotts）的真實版。

•西葡之旅 12業者聯手規畫

葡萄牙的春、秋兩季是最佳旅遊季節。選團推薦擁有16年歷史的「長榮航空魅力歐洲PAK」，日前在長榮航空客運營業本部副總經理王振興帶隊考察後，12家業者聯合推出最新版的西班牙11日10萬8,900元起、葡萄牙11日10萬6,900元起，以及西葡雙國之旅14天等行程，動線安排順暢、特殊體驗與美好景點全收。

出團相關資訊可洽：雄獅、可樂、世邦、東南、喜鴻、百威、山富、長汎、五福、易遊網、世興、清晨等旅行社。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

伴手禮推薦之一，當地知名的香氛品牌。記者羅建怡/攝影
伴手禮推薦之一，當地知名的香氛品牌。記者羅建怡/攝影
最美書店萊羅書店，有著滿滿的哈利波特感。記者羅建怡/攝影
最美書店萊羅書店，有著滿滿的哈利波特感。記者羅建怡/攝影
萊羅書店必拍的旋轉樓梯。記者羅建怡/攝影
萊羅書店必拍的旋轉樓梯。記者羅建怡/攝影
波多老城區走逛，即可收各種「最美」風景。記者羅建怡/攝影
波多老城區走逛，即可收各種「最美」風景。記者羅建怡/攝影
最美書店萊羅書店，有著滿滿的哈利波特感。記者羅建怡/攝影
最美書店萊羅書店，有著滿滿的哈利波特感。記者羅建怡/攝影
鐵橋兩側盡是餐廳與商店街，走逛的遊客、搭船的人潮，讓此地顯得熱鬧非常。記者羅建怡/攝影
鐵橋兩側盡是餐廳與商店街，走逛的遊客、搭船的人潮，讓此地顯得熱鬧非常。記者羅建怡/攝影
最美書店未開門，已排滿人龍，前方咖啡館是最佳收攬全景的位置。記者羅建怡/攝影
最美書店未開門，已排滿人龍，前方咖啡館是最佳收攬全景的位置。記者羅建怡/攝影
萊羅書店每個角落都好拍，恍如走進哈利波特的魔幻世界。記者羅建怡/攝影
萊羅書店每個角落都好拍，恍如走進哈利波特的魔幻世界。記者羅建怡/攝影
最美麥當勞愈夜愈美。記者羅建怡/攝影
最美麥當勞愈夜愈美。記者羅建怡/攝影
最美車站內有滿滿的藍白瓷磚拼貼畫。記者羅建怡/攝影
最美車站內有滿滿的藍白瓷磚拼貼畫。記者羅建怡/攝影
最美咖啡館外即是步行街，走逛累了，可入店喝一杯歷史的風韻。記者羅建怡/攝影
最美咖啡館外即是步行街，走逛累了，可入店喝一杯歷史的風韻。記者羅建怡/攝影
取名妙趣的「濕答答三明治」，許多店家有售，份量大、建議分食。記者羅建怡/攝影
取名妙趣的「濕答答三明治」，許多店家有售，份量大、建議分食。記者羅建怡/攝影
貼滿藍白瓷磚壁畫的教堂，隔著路口觀之，可收壯麗全景。記者羅建怡/攝影
貼滿藍白瓷磚壁畫的教堂，隔著路口觀之，可收壯麗全景。記者羅建怡/攝影
「濕答答三明治」速配搭法，是薯條、可樂。記者羅建怡/攝影
「濕答答三明治」速配搭法，是薯條、可樂。記者羅建怡/攝影
乘船遊湖可收鐵橋與兩岸美景。記者羅建怡/攝影
乘船遊湖可收鐵橋與兩岸美景。記者羅建怡/攝影

葡萄牙 火車站 教堂

延伸閱讀

4大國際主題樂園 為何落子上海

《哈利波特》聯名服飾推出「佛地魔後腦杓」帽T掀熱議

新版哈利、妙麗、榮恩人選出爐　「哈利波特」影集亮相

史迪奇、哈利波特粉絲必收！PANDORA、點睛品聯名來了

相關新聞

獨／山下智久也愛！人氣甜甜圈「I'm donut？」7月登台 店面照首度曝光

粉絲們準備好了嗎？來自日本的人氣甜甜圈「I'm donut？」預計將於今年7月正式登台，目前已經被直擊店面開設於台北敦化...

葡式浪漫：走進波多 來場穿越歷史的微醺之旅

葡萄牙的第二大城、第一大港波多（Porto），擁有許多「最美」之名，像是最美書店、最美火車站、最美咖啡館，就連麥當勞也入...

桃園機場暑假出入境上看853萬人次 有望創歷史新高

暑假旅遊旺季將至，桃園機場公司預估今年7至8月總運量將達853萬人次，較2024年相比成長9.5％，甚至有望超越疫情前2...

米其林3星名廚何順凱坐鎮 「星廚之戰」實境秀卡司曝光

全新料理實境節目「星廚之戰」，今（24日）在台中中台灣影視基地正式開錄。節目首開先例，除邀請十大廚神攜星級助手拚料理，打...

好市多攜手Uber Eats推外送服務 會員有哪些好康？一文看懂合作亮點

好市多攜手Uber Eats推出外送服務，正式進軍即時購物市場。這項新合作有哪些必知亮點？會員與非會員該怎麼用？退貨能不...

迎戰酷暑！KIRIN一番搾送設計杯 Bar BEER開罐抽大阪雙人機票

迎戰酷暑，KIRIN今夏集結旗下兩大人氣品牌「一番搾」與「Bar BEER」，分別主打「儀式感」與「驚喜感」，推出限定活...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。