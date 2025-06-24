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桃園機場暑假出入境上看853萬人次 有望創歷史新高

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
桃園機場公司預估今年7至8月總運量將達853萬人次，較2024年相比成長9.5％，甚至有望超越疫情前2019年同期852萬人次，同時創下歷史新高
桃園機場公司預估今年7至8月總運量將達853萬人次，較2024年相比成長9.5％，甚至有望超越疫情前2019年同期852萬人次，同時創下歷史新高

暑假旅遊旺季將至，桃園機場公司預估今年7至8月總運量將達853萬人次，較2024年相比成長9.5％，甚至有望超越疫情前2019年同期852萬人次，同時創下歷史新高，但桃園機場公司副總李俊德表示，仍須再觀察國際政治局勢及中東局勢。

李俊德指出，桃園機場今年1至5月客運量達1975萬2647人次，日均量約13萬人次，6月4日起逾2000萬人次，恢復到2019年同期96.5%的運量，出境尖峰主要集中春節期間，時間則是在上午7至9時，隨著連續假期愈來愈多，勢必會再提升民眾出國意願。

李俊德表示，今年出入境可望接近或超過2019年人次，但航空運量跟經濟、國人旅遊習慣、國外旅客來台可能性、國際政治局勢及匯率等相關，需要再觀察；另外，中東局勢部分，桃機公司近期與航空公司密切注意，國籍航空航線多已繞行，外籍航空則會隨時監控，並即時發布訊息提醒旅客。

針對日本漫畫家預言7月5日將發生大地震引發海嘯，是否影響赴日人數，李俊德說，目前運量沒有顯著改變，但議題發酵程度與機票價格有可能相互呼應；至於7月26日大罷免前回國人次是否上升？他說，目前看起來沒有顯著跡象，都還在時間帶控制量能內。

桃園機場 中東

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