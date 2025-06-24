米其林3星名廚何順凱坐鎮 「星廚之戰」實境秀卡司曝光

全新料理實境節目「星廚之戰」，今（24日）在台中中台灣影視基地正式開錄。節目首開先例，除邀請十大廚神攜星級助手拚料理，打造廚神與明星的黃金戰隊外，更邀請到全球第一位台灣籍米其林三星主廚何順凱（Kai Ho），以及全台歷史最悠久港式酒樓「大三元」董事長吳東璿（Charles Wu），擔任節目首席評審，聯手把關比賽品質，為選手們帶來最嚴格的專業考驗。

廚藝老手鍾欣凌則以主持人身份 ，領軍全場炒熱氣氛，開錄現場在星廚與明星聯袂加持下，顯得星光熠熠。首季節目十位入選的菁英名廚，橫跨多元料理風格，包括「THE STUDIO」Jessica（林佳蓉）、「海派私房菜」余鑫源、「名廚世家」施捷夫、「Will's Teppanyaki」Will（高郁晧）、「Panslut」阿毛（張程典）、「Modern Mode Café」楷奕（張楷奕）、「一午一食」陳佑昇、「SKY Lab」陳思凱、「仙香飲食店」陳勇孝以及「淳和食」鄭淳豪，將展現頂尖廚藝與創意。

明星廚助陣容同樣話題性十足，集結實力與人氣於一身，包括白潤音、安心亞、李玉璽、林予晞、胡宇威、姚淳耀、陳庭妮、黃偉晉、蔡詩芸與懷秋，這些跨界明星廚助將與廚神們一同攜手，面對各項挑戰。

擔任首席評審的米其林三星餐廳態芮主廚何順凱表示，答應擔任總評審的原因， 是希望透過不一樣的溝通方式，能為這個世代的餐飲留下一些紀錄。在被問到評審標準時，他特別提到，「料理創作還是需要回到食物的本質，味道是重點。」當然，身為廚房的最高管理者，何順凱也表示他對很多細節非常在意，「比如說料理完有沒有清理料理台。」

老字號港式酒樓「大三元」董事長吳東璿則表示，答應參與節目 的錄製，是希望從管理與營運的面向，讓大家知道開設餐廳要思考的方向很多。他同時指出，除了過程細節，他相當注重料理的最後呈現，這次的陣容實力堅強，但成品是否符合參賽者想表達的樣貌、與能否符合市場營運機制，讓消費者願意買單、達到獲利，是他相當關注的重點之一。

全台首創料理組隊競賽實境節目「星廚之戰」，由三立電視、動能意像、大浩娛樂、華視、緯來電視及LINE共同出品，並榮獲文化部影視及流行音樂產業局113年度電視與新 媒體內容製作補助。節目結合「台灣在地元素」與「國際精緻料理」雙重特色，真實呈現主廚與 明星間的協作過程，打造出結合娛樂性、競爭性與美食文化的新型態實境綜藝。