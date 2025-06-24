好市多攜手Uber Eats推外送服務 會員有哪些好康？一文看懂合作亮點

好市多攜手Uber Eats推出外送服務，正式進軍即時購物市場。這項新合作有哪些必知亮點？會員與非會員該怎麼用？退貨能不能辦？本文帶你一次了解。

一、 是否需要好市多會員卡才能使用外送服務？

回答：本次合作的外送服務，無論是好市多會員還是非會員，都可使用Uber Eats平台進行訂購。非會員同樣可以享受好市多商品的外送服務，而好市多會員則可通過在Uber Eats App綁定會員帳號，解鎖專屬的會員優惠價格。然而，會員價格的具體折扣幅度，目前官方尚未公布。

二、 外送服務的啟動時間與地區範圍是什麼？

回答：好市多與Uber Eats的合作將分階段上線，並依地區不同逐步擴展服務。全台14家好市多門市將在6月30日前完成上線。

北部地區（包括內湖、新莊、中和、汐止、北投店）自6月26日起開始提供訂購服務；中部地區（包括桃園中壢、南崁、新竹、北台中及台中本店）自6月27日起上線；南部地區（包括嘉義、台南、大順、高雄等店）則預計於6月30日全面開放。

三、 Uber Eats平台上架的好市多商品，是否適用好市多的退貨政策？

回答：是的，透過Uber Eats訂購的好市多商品，仍然適用好市多的退貨政策。然而，由於外送商品的特殊性，退貨流程與實體門市略有不同。

消費者若需退貨，首先需向Uber Eats客服提出退款申請，並依平台的退款流程辦理。退貨時，消費者須前往任一好市多賣場，並提供「折讓證明單」及「退貨收據」，同時需將相關退貨資料上傳至Uber Eats App。

四、外送服務是否有額外費用或最低訂購金額限制？

回答：是的，外送服務將會收取額外的配送費用，這是由Uber Eats負責收取。此外，商品價格會較實體門市及線上購物略高，並根據是否為會員而有所不同。

此外，本次合作並未設置最低訂購金額限制，因此消費者可根據自身需求選擇商品，而不必擔心訂單金額過低。

五、黑鑽會員外送消費是否計入回饋？

回答：是的，黑鑽會員的外送消費將依照原始賣場售價（未加價前）計入2%的回饋。即便透過Uber Eats外送購買的商品，也能享有與實體購物相同的回饋比例。

六、哪些商品會上架，商品的供應狀況如何？

回答：此次合作的商品上架將以好市多各門市的銷售狀況為依據進行調整，且會隨著市場需求和季節性變化進行動態調整。

由於好市多的商品多為大宗商品，且體積較大，平台將根據實際情況選擇合適的商品進行上架，消費者可通過Uber Eats App查看最新的商品資訊，並根據供應狀況選購。

七、好市多商品的配送方式？

回答：鑒於好市多商品通常體積較大且數量較多，Uber Eats將與第三方外送夥伴合作，指派專員進駐好市多賣場，負責揀貨、打包及結帳。

專業外送車輛將負責配送，確保商品能準時且安全地送達消費者指定的地點。這樣的配送安排有效解決了好市多商品的特殊需求，並為消費者提供高效便捷的服務。