迎戰酷暑！KIRIN一番搾送設計杯 Bar BEER開罐抽大阪雙人機票

迎戰酷暑，KIRIN今夏集結旗下兩大人氣品牌「一番搾」與「Bar BEER」，分別主打「儀式感」與「驚喜感」，推出限定活動與多項獎品，邀請消費者開罐迎夏，喝出屬於自己的消暑風格。

鎖定追求質感生活族群的「一番搾」，即日起至8月25日間推出「美味！一番夏日豐杯祭」，凡購買一番搾系列商品並上傳發票，即可累積KIRIN POINTS，以集點參加抽獎或兌換限量風格酒杯。此次邀集CROSSPACE、WOO、ADERIA等設計品牌，推出特色聯名杯款，吸引不少杯控目光。活動期間還將釋出「社群限定變色杯」，啤酒倒入即浮現煙火紋樣，增添飲用驚喜。

走年輕路線的「Bar BEER」則自即日起至8月31日推出「想抽，就喝Bar！」限時活動。凡購買Bar BEER商品，掃描罐身或刮卡上的QR Code並加入KIRIN LINE帳號，即可參加抽獎，最大獎為「星宇航空台北－大阪雙人機票＋日本環球影城雙人一日門票」，還有Bar「行動冰箱」、「派對氣氛燈」、「互動遊戲杯組」、「隨身開瓶器」等一系列「開趴神器」可抽獎。活動並同步推出線上AI互動小遊戲「想玩，就喝Bar」，透過讀心術一鍵打造專屬你的「喝Bar人格」。

KIRIN指出，夏季是啤酒消費旺季，今年特別設計「一番搾」與「Bar BEER」雙品牌活動，讓消費者無論偏好靜享儀式感，或是想開趴抽好禮，都能找到適合自己的啤酒搭配。品牌也希望透過互動抽獎與風格杯款，讓「乾杯」成為每個人夏日中最值得紀念的片刻。

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