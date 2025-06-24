達美樂「火山披薩大戰」嗆採法律行動 必勝客回應了

繼過去推出起司比薩、芝心比薩等產品後，「必勝客」宣佈「起司比薩3.0」時代來臨，推出「火山熔岩比薩」系列，共計結合5種濃郁起司，帶來香濃的味蕾感受。即日起任一經典口味大比薩加價199元，即可升級「火山熔岩餅皮」，另外還有外帶半價等不同優惠。對於同業提出的的「抄襲、山寨」說法，必勝客也同步做出回應。

必勝客標榜引進海外必勝客成功經驗，打造全新「火山熔岩比薩」系列，選用康門貝爾起司、帕達諾起司、帕瑪森起司以及切達起司經黃金比例調配成火山熔岩，外圈則使用以莫扎瑞拉起司為基底製成的「熔岩芝心」。透過多種起司的結合，打造出從餅皮到中心都被起司包圍的夢幻體驗。

經典口味大比薩均可升級成為「火山熔岩比薩」，包括韓風醬烤雪花牛、松露干貝鮮蝦起司、夏威夷、超級總匯、和風章魚燒等口味均適合搭配。即日起訂購任一款經典口味大比薩（雙拼口味除外），加價199元，即可升級為「火山熔岩餅皮」；7月28日前PK APP更推出「火山熔岩比薩」專屬嚐鮮優惠，任一口味單點外帶即可享半價優惠。

隨著「火山比薩大戰」開打，2024年推出「火山披薩」系列的「達美樂」，在今日（6月24日）發布聲明，直接指出為捍衛正宗火山披薩創意，不排除採取法律行動。對此，必勝客則回應「我們尊重市場上每一個品牌的努力。對於市面上類似風味與形式的產品，我們相信『真正重要的是誰做得更好、誰能贏得消費者的喜愛』，我們會用行動、口碑和產品力讓消費者自己做出選擇。此外『火山熔岩比薩』系列早已在海外必勝客推出，這次是將成功經驗帶入台灣市場，投注大量人力與物力，鑽研多種起司的特性與風味後，才推出最符合台灣消費者愛好的『火山熔岩比薩』系列，相信也是市面上起司最頂級、最好吃的火山熔岩比薩。歡迎大家踴躍嘗試、比較！」