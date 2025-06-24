凱菲屋免費吃到飽35次！台北君悅35周年 集章換餐宿

歡慶35周年，台北君悅酒店即日起至8月18日推出「悅食印記Dine Around」消費活動，凡單筆發票滿3,000元即獲該餐廳集章資格，限時完成館內9間餐廳集章連線任務，即可參與三大獎勵機制，達指定條件可兌換指定餐廳招牌料理、豪華客房住宿券、Oasis SPA療程，最高可兌換「2025年凱菲屋暢饗35次」之尊榮資格（價值逾8萬元）。

「悅食印記Dine Around」活動將祭出館內人氣餐廳之招牌菜色，強化品牌記憶與消費者互動的美好食刻，以滿額集章享豪禮為回饋亮點，於凱菲屋、彩日本料理、寶艾西餐廳、茶苑、雲錦中餐廳、Ziga Zaga、漂亮廣式海鮮餐廳、Cheers歡飲廊及 Baguette禮品烘焙坊等9間餐廳同步展開。

持活動小卡於各餐廳集滿指定章數，即可兌換對應獎勵。達成兩條連線可免費兌換一道指定餐廳招牌菜；集滿九宮格可換取升等獎「凱菲屋平假日午晚雙人餐券」1張。另可限時挑戰「尊享獎」，30天內集滿九宮格可兌換君悅客房一晚含早餐；完成2張卡則可升級換豪華客房一晚含早餐，再加贈 Oasis SPA 60分鐘的單人按摩；45天內於9間餐廳吃遍三輪，完成3張卡可解鎖最大獎「2025年內任選凱菲屋/彩日本料理/茶苑共35次自助餐廳免費吃」，或兌換「君悅美饌卡」1張。

6月底前，寶艾西餐廳聯手東京君悅The Oak Door美食客座活動大獲好評，可品鑑美式炭火牛排、豪華海鮮料理的純粹技藝，點購指定套餐，還有機會抽中「東京君悅酒店」兩晚住宿。

每個周末座無虛席的茶苑蔬食吃到飽，近日榮獲全球最大永續餐飲評鑑Food Made Good三星最高榮譽，為注重健康與質感生活者推出獨樹一格的全植料理，周周皆有不同菜色。

全台自助餐霸主凱菲屋則於平日晚餐及假日時段推出夏日限定「 鮮香酸辣系海鮮吃到飽」，包含以西班牙料理白酒、百里香、檸檬提味的「香料白酒鮮蝦」、香辣開胃的川式經典「乾鍋香辣蝦」，以及結合台灣九孔與雲林酸菜的「金湯酸菜九孔鮑海鮮湯」等，多重菜色麻香酸爽、美味意猶未盡。

此外，商務包場及聚會首選Ziga Zaga義式餐廳於8月底前、力推周末午間限定的「有夠義思」半自助式饗宴，點選任一主餐，即可大啖精選沙拉、湯品、四款熱食與甜點吃到飽，每位1,080元起。