快訊

Albee不忍了！發文否認是小三：沒對不起任何人

監軍？柯文哲政治獻金案小草沒旁聽 「心靈秘書」獨坐作筆記

怒控伊朗違反停火！以色列防長下令「強硬反擊」 德黑蘭否認發射飛彈

聽新聞
0:00 / 0:00

凱菲屋免費吃到飽35次！台北君悅35周年 集章換餐宿

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
45天內完成3張卡集章，可獲得最大獎「2025年內任選凱菲屋/彩日本料理/茶苑共35次自助餐廳免費吃」。圖/台北君悅酒店提供
45天內完成3張卡集章，可獲得最大獎「2025年內任選凱菲屋/彩日本料理/茶苑共35次自助餐廳免費吃」。圖/台北君悅酒店提供

歡慶35周年，台北君悅酒店即日起至8月18日推出「悅食印記Dine Around」消費活動，凡單筆發票滿3,000元即獲該餐廳集章資格，限時完成館內9間餐廳集章連線任務，即可參與三大獎勵機制，達指定條件可兌換指定餐廳招牌料理、豪華客房住宿券、Oasis SPA療程，最高可兌換「2025年凱菲屋暢饗35次」之尊榮資格（價值逾8萬元）。

「悅食印記Dine Around」活動將祭出館內人氣餐廳之招牌菜色，強化品牌記憶與消費者互動的美好食刻，以滿額集章享豪禮為回饋亮點，於凱菲屋、彩日本料理、寶艾西餐廳、茶苑、雲錦中餐廳、Ziga Zaga、漂亮廣式海鮮餐廳、Cheers歡飲廊及 Baguette禮品烘焙坊等9間餐廳同步展開。

持活動小卡於各餐廳集滿指定章數，即可兌換對應獎勵。達成兩條連線可免費兌換一道指定餐廳招牌菜；集滿九宮格可換取升等獎「凱菲屋平假日午晚雙人餐券」1張。另可限時挑戰「尊享獎」，30天內集滿九宮格可兌換君悅客房一晚含早餐；完成2張卡則可升級換豪華客房一晚含早餐，再加贈 Oasis SPA 60分鐘的單人按摩；45天內於9間餐廳吃遍三輪，完成3張卡可解鎖最大獎「2025年內任選凱菲屋/彩日本料理/茶苑共35次自助餐廳免費吃」，或兌換「君悅美饌卡」1張。

6月底前，寶艾西餐廳聯手東京君悅The Oak Door美食客座活動大獲好評，可品鑑美式炭火牛排、豪華海鮮料理的純粹技藝，點購指定套餐，還有機會抽中「東京君悅酒店」兩晚住宿。

每個周末座無虛席的茶苑蔬食吃到飽，近日榮獲全球最大永續餐飲評鑑Food Made Good三星最高榮譽，為注重健康與質感生活者推出獨樹一格的全植料理，周周皆有不同菜色。

全台自助餐霸主凱菲屋則於平日晚餐及假日時段推出夏日限定「 鮮香酸辣系海鮮吃到飽」，包含以西班牙料理白酒、百里香、檸檬提味的「香料白酒鮮蝦」、香辣開胃的川式經典「乾鍋香辣蝦」，以及結合台灣九孔與雲林酸菜的「金湯酸菜九孔鮑海鮮湯」等，多重菜色麻香酸爽、美味意猶未盡。 

此外，商務包場及聚會首選Ziga Zaga義式餐廳於8月底前、力推周末午間限定的「有夠義思」半自助式饗宴，點選任一主餐，即可大啖精選沙拉、湯品、四款熱食與甜點吃到飽，每位1,080元起。

訂位：https://bit.ly/2025_dine_around，或洽：02-2720-1230。

集滿兩條連線可兌換指定餐廳招牌菜：Ziga Zaga海蝦番茄奶油雞蛋銀絲麵。圖/台北君悅酒店提供
集滿兩條連線可兌換指定餐廳招牌菜：Ziga Zaga海蝦番茄奶油雞蛋銀絲麵。圖/台北君悅酒店提供
寶艾西餐廳攜手東京君悅酒店客座推出限定菜色「北海道F1紅屋牛排」，大獲饕客好評。圖/台北君悅酒店提供
寶艾西餐廳攜手東京君悅酒店客座推出限定菜色「北海道F1紅屋牛排」，大獲饕客好評。圖/台北君悅酒店提供
凱菲屋夏日海鮮新菜上桌，首推香料白酒鮮蝦、乾鍋香辣蝦及金湯酸菜九孔海鮮湯，香辣開胃。圖/台北君悅酒店提供
凱菲屋夏日海鮮新菜上桌，首推香料白酒鮮蝦、乾鍋香辣蝦及金湯酸菜九孔海鮮湯，香辣開胃。圖/台北君悅酒店提供
30天內吃完9間餐廳，集滿1張卡可兌換君悅客房住宿一晚含早餐。圖/台北君悅酒店提供
30天內吃完9間餐廳，集滿1張卡可兌換君悅客房住宿一晚含早餐。圖/台北君悅酒店提供

自助餐廳 海鮮 日本料理

延伸閱讀

新北推「金獎星光大道」影視朝聖之路！邀影迷跟著膠捲去旅行

新北推金獎影視朝聖之路 邀影迷跟著膠捲去旅行

暑假桃園7館舍集章可獲限量好禮 打卡抽氣泡水機快報名

臺南古蹟德記洋行牆面遭紀念印章汙損

相關新聞

達美樂「火山披薩大戰」嗆採法律行動 必勝客回應了

繼過去推出起司比薩、芝心比薩等產品後，「必勝客」宣佈「起司比薩3.0」時代來臨，推出「火山熔岩比薩」系列，共計結合5種濃...

迎戰酷暑！KIRIN一番搾送設計杯 Bar BEER開罐抽大阪雙人機票

迎戰酷暑，KIRIN今夏集結旗下兩大人氣品牌「一番搾」與「Bar BEER」，分別主打「儀式感」與「驚喜感」，推出限定活...

凱菲屋免費吃到飽35次！台北君悅35周年 集章換餐宿

歡慶35周年，台北君悅酒店即日起至8月18日推出「悅食印記Dine Around」消費活動，凡單筆發票滿3,000元即獲...

貳樓進駐高雄夢時代 豆漿紅茶限期開喝、1杯29元限外帶

以美式早午餐聞名的知名品牌「貳樓Second Floor」，睽違九年後再次進軍高雄市場，宣布6月26日正式插旗夢時代購物...

7-ELEVEN推逾10款HERSHEY’S聯名新品！「巧克冰沙、好時摩卡咖啡風味奶酪」必嘗

巧克力控快衝！7-ELEVEN再次攜手美國巧克力領導品牌HERSHEY’S好時獨家聯名，跨類別整合開發多樣性可可題商品，...

招牌「火山披薩」鬧抄襲？達美樂怒了：採取法律行動

達美樂自2024年推出全球首發的「火山披薩」，立即成為品牌明星商品。不過達美樂今日（6月24日）發布公告，指出市場上出現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。