貳樓進駐高雄夢時代 豆漿紅茶限期開喝、1杯29元限外帶

以美式早午餐聞名的知名品牌「貳樓Second Floor」，睽違九年後再次進軍高雄市場，宣布6月26日正式插旗夢時代購物中心。此次全新門市延續「連鎖不複製」的空間設計精神，以港都意象為靈感，打造一座猶如沉入「深海」的用餐場景，從光線到動線設計，營造出靜謐沉穩的沉浸式體驗。

為迎接貳樓高雄夢時代店開幕，也呼應品牌的早午餐的核心價值，貳樓自6月26日至7月3日限量推出期間限定飲品「美貳美．豆漿紅茶」，融合豆漿與紅茶的經典滋味，致敬高雄在地的早餐經典。凡於活動期間至貳樓夢時代店內用餐者，皆可加購限定飲品「美貳美．豆漿紅茶」，每杯加購價29元限外帶；凡購買「美貳美．豆漿紅茶」即可獲得一次線上抽獎機會，總獎項超過3,000份。

在空間鋪陳方面，貳樓高雄夢時代店以「深海」為主題，呼應港都高雄與海為鄰的城市氣息。門市空間以流線型入口描繪波浪軌跡、牆面與天花板運用深藍光影與氣泡燈構成海中意象，彷彿一步步潛入靜謐的海底世界。

此外，貳樓也同步推出全新「開放三明治系列」，以煙燻鮭魚、台式香腸、黑松露豬排等五種風味，搭配丹麥與歐式麵包，提供喜歡貳樓的老朋友與新朋友們，更多元的餐點選擇。

◎貳樓高雄夢時代店資訊

．地址：高雄市前鎮區中華五路789號B1F

．電話： 07-8130233

．營業時間：

週一到週四：11:00～22:00、週五：11:00～22:30 、週六：10:30～22:30 、週日：10:30～22:00