7-ELEVEN推逾10款HERSHEY’S聯名新品！「巧克冰沙、好時摩卡咖啡風味奶酪」必嘗

巧克力控快衝！7-ELEVEN再次攜手美國巧克力領導品牌HERSHEY’S好時獨家聯名，跨類別整合開發多樣性可可題商品，包含烘焙、甜點、飲品、冰沙等多達逾10款新品，並於6月25日起至7月8日配合世界巧克力日活動，購買指定商品第2件省10元。

7-ELEVEN觀察到不分季節冷熱，各年齡層對巧克力接受度越來越高，尤其苦甜系風味可可食飲近年大受歡迎，為回應消費者期待今年推出更多新品，包含「好時摩卡咖啡風味奶酪」、「好時巧克力派」、「昂舒巴黎好時巧克力雙餡泡芙」等甜點；自有夾心麵包品牌「愛餡大亨」也推出全新商品「可可雙餡軟法」，另有「巧克力牛奶棒」、「可可雙餡鬆餅」等烘焙新品。

另推薦人氣熱銷、累積銷量突破百萬片的單片美式軟餅乾新口味「莓果風味巧克力軟餅乾」，以及濃郁巧克力風味搭配餅乾碎粒「HERSHEY’S巧克冰沙」，夏日清涼解渴必喝。全台300間7-ELEVEN門市Semeur聖娜複合店同步推出「好時可可菠蘿」與「好時可可蝴蝶丹麥」。

7-ELEVEN持續打造全台最密集布局的24小時現做飲品服務平台，CITY CAFE自6月25日起推出全新特選咖啡系列，以「超高CP值」、「差異化風味」兩大策略，全力搶攻「超級黑金」市場。

有感於咖啡饕客對具產地特色咖啡豆需求持續攀升，7-ELEVEN自6月25日起推出全新特選咖啡系列，主打特採高原極選咖啡豆，以來自日夜溫差大環境下生長的衣索比亞、坦尚尼亞非洲高海拔產區豆種，搭配知名哥倫比亞產區咖啡豆，再依最適焙度黃金烘焙法，打造一杯細緻多層次且富有甘栗、核桃、楓糖香氣的優質咖啡。

7-ELEVEN指出，有別於CITY CAFE較重烘焙堅果可可風味，全新特選咖啡系列強調楓糖甜感，讓消費者日常咖啡有更多優質選擇。歡慶全新特選咖啡系列上市，6月25日至7月8日全台門市推出任選2杯99元優惠；線上「OPENPOINT行動隨時取」也於6月25日至6月30日祭出限時6天任選2杯99元活動（每日限量2.5萬組）。

此外，近年線上數位送禮趨勢持續提升，7-ELEVEN CITY系列除經營「OPENPOINT行動隨時取」，更透過與「LINE禮物」合作達到數位換粉效益，為擴大培養CITY CAFE、CITY PRIMA、CITY TEA全系列成為消費者首選數位禮物，6月25日起正式於「LINE禮物」打造品牌旗艦館，以生日打氣、節令送禮、精品咖啡、主題造日搭配LINE潛台詞包裝打造四大主題專區，特別主打「每周一打氣咖啡日」、「送咖啡禮送品味，就從精品咖啡開始」等活動；7月1日到9月30日期間每周一輪番推出「CITY CAFE特選咖啡系列」與「CITY PRIMA精品咖啡系列」等超值優惠。