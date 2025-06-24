招牌「火山披薩」鬧抄襲？達美樂怒了：採取法律行動

達美樂自2024年推出全球首發的「火山披薩」，立即成為品牌明星商品。不過達美樂今日（6月24日）發布公告，指出市場上出現高度相似的產品，在網路社群上亦有網友質疑該產品有「抄襲」的聲浪。對此，達美樂表示「將保留採取法律行動的權利，捍衛品牌獨家的創意與研發成果」

達美樂所打造的「火山披薩」，乃是在披薩中心設計宛若火山口般的3D立體造型，並於中間放置特色醬料，讓民眾可以搭配披薩享用，目前有包括起司火山、奶香火山等多種口味。根據達美樂表示，自去年推出以來即以獨創披薩型態突破業界想像，依《網路溫度計DailyView》最新公布的「超狂披薩排行榜」中，達美樂「起司火山披薩」也奪下排行榜冠軍。

達美樂最新聲明指出，「火山披薩」是由達美樂日本與台灣達美樂共同開發，並於 2024年1月同步全球首發的產品。作為「火山披薩」原創者的達美樂，近日也注意到市場上出現高度相似的產品，在網路社群上亦有網友質疑該產品有「抄襲」的聲浪。對此，達美樂鄭重表示：「要吃火山披薩，就要選擇正宗創意美味的達美樂！我們期望業界能尊重原創精神，對於任何抄襲、山寨或侵權行為，達美樂將保留採取法律行動的權利，捍衛品牌獨家的創意與研發成果。」