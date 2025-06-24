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好市多 Uber Eats 外送車亮相 專屬車隊上線、配送流程曝光

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
好市多Uber Eats專屬外送車亮相。好市多會員/提供
好市多Uber Eats專屬外送車亮相。好市多會員/提供

好市多外送服務正式上路，隨著與 Uber Eats 合作啟動全台14家門市外送據點，首度曝光的好市多專屬外送車隊也於24日現身賣場地下停車場，引發市場關注。從外形可見白色三輪電動車整齊排列，配備大型後廂，預料將成為未來好市多大量採購訂單的外送主力。

據 Uber Eats 說明，好市多的訂單屬於「採買外送」行程，與一般 Uber Eats 餐點配送不同。外送夥伴需在接單後進入賣場現場揀貨、打包並完成結帳流程，因此整體配送時間將相對較長，消費者下單後需留意等待時間可能明顯高於餐飲類型訂單。

此外，好市多外送服務亦設有配送距離限制，目前外送範圍為門市周邊指定區域，具體配送區域將依 Uber Eats App 定位系統與門市物流承載能力彈性調整，避免大量訂單造成前端作業壓力。

此次曝光的專屬外送車為三輪設計、車身穩定，後方貨箱容量大、利於搬運大宗雜貨與生鮮商品，顯示 Uber Eats 與好市多針對高頻民生採購市場已進行專業物流配置。

目前好市多外送服務已分階段於全台展開，首波啟動包含雙北地區的內湖、新莊、中和、汐止與北投等五家門市；6月27日再擴及桃園中壢、南崁、新竹與台中地區的北台中與台中店；6月30日則將涵蓋嘉義、台南、大順與高雄店。

好市多強調，未來將依據使用者需求與訂單表現調整配送策略，並持續優化商品上架與流程體驗。

好市多 Uber

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