Coupang 酷澎火箭跨境區域增加日港商品 WOW 會員免運

美商 Coupang 酷澎24日宣布擴大台灣市場的「火箭跨境」服務，新增來自日本、香港等地的優質國際選品，與既有來自美國、韓國的數百萬件熱銷商品共同打造豐富多元的跨境貨架。結合今年推出的訂閱制服務「WOW會員」，顧客無論購買多少件火箭跨境商品，皆可享無條件免運優惠。

Coupang 酷澎台灣零售暨全球電商事業總經理Jonathan Burks表示，日本商品以良好品質著稱，受到全球消費者喜愛。Coupang酷澎結合全球14個地區營運據點量能，建構一站式未來商務，打造一條暢通道路，為合作夥伴提供全球成長動能，也讓台灣消費者與國際潮流零時差接軌。

Coupang 酷澎火箭跨境商品價格幾乎與海外當地同步，省去代購流程及額外服務費用，讓顧客輕鬆在家下單選購優質海外商品。今年 6 月中旬，Coupang酷澎搶先台灣市場開賣Nintendo Switch 2香港版主機遊戲組合，免預購、免等待，讓台灣玩家能與日本、美國同步開箱、即刻開玩。