好市多外送來了！與 Uber Eats 合作三階段上線、非會員也能買

好市多攜手Uber Eats 24日宣布首啟外送服務，實現會員生鮮雜貨「在家點、送上門」。好市多表示，會員透過Uber Eats App，即可選購指定生鮮與雜貨商品，打破過去僅能親赴門市或網購取貨的限制。據悉，雙方此次合作主打「快速」、「便利」與「高人氣商品」，全台14家好市多門市本周起將分三階段上線。

全台14家好市多門市將全面開啟外送服務，6月26日首波開放雙北地區的內湖、新莊、中和、汐止與北投等五家門市；6月27日再擴及桃園中壢、南崁、新竹與台中地區的北台中與台中店；6月30日則將涵蓋嘉義、台南、大順與高雄店。

好市多表示，此舉主因在於回應消費者對即時採購需求的提升，尤其是生鮮與民生雜貨等高頻商品。合作初期將提供包含衛生紙、鮮乳飲料、異國零食與自有品牌科克蘭（Kirkland）等熱銷商品，未來品項與數量將依銷售狀況與季節調整，並視市場反應進一步擴大。

在商品價格方面，相較於好市多實體賣場及線上購物會較高，並依據是否綁定好市多會員有不同增加幅度，Uber Eats 以此支付外送服務費用。此外，無最低訂購金額限制。

消費者關注，外送的消費使用好市多富邦聯名卡使否享好多金回饋？據悉，若使用好市多富邦聯名卡於UberEats好市多專區支付，2025/12/31前可獲得整筆訂單的最終金額之 2% 好多金回饋。此外，且外送的消費將依據原始賣場售價（未加價前）計入黑鑽會員回饋。