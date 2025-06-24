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帆布鞋青春不敗 Hearts2Hearts穿上Converse展現復古潮
帆布鞋是充滿春青校園風的代表鞋款，穿上它就好像提醒自己保有一顆年輕的心。提到帆布鞋不得不提到Converse，其經典的All Star帆布鞋變身厚底鞋「Chuck Taylor All Star Double Stack」融合了經典與潮流，新生代韓流女團「Hearts2Hearts」全員示範，穿出了這雙鞋款的校園風Y2K潮流感。
繼aespa的karina成為Converse的韓國代言人後，今年出道的師妹團「Hearts2Hearts」再接棒成為韓國Converse的代言女團。韓國SM娛樂旗下的Hearts2Hearts共有8名成員，2025年2月24日以首張單曲專輯《The Chase》出道，團員年齡分佈為15～19歲，完全的青春洋溢。
Hearts2Hearts穿著的Converse「Chuck Taylor All Star Double Stack」鞋款，與Hearts2Hearts的學院風相當合拍，鞋款採用了經典Chuck的帆布鞋面，結合了輕量雙層厚底設計，厚底增高鞋的設計，實現復古青春感之餘，也帶來身材好比例。
今夏PALLADIUM也升級經典PALLA ACE鞋款，針對鞋楦改良加寬，讓舒適度大幅提升。PALLA ACE CVS ORG帆布鬆餅鞋用放大鑽石菱格紋中底與柔軟有機棉帆布打造，兼具舒適質感與街頭風格，寬楦設計更適合亞洲腳型。色系選擇上推出8款多種選擇，有清新柔和的星光白與櫻花粉，飽和亮眼的蘋果紅與天空藍的飽和亮眼，還有經典中性耐看的軍事綠、海軍藍、經典黑與星光白，可依個人喜好穿搭色系選擇。
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