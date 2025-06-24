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帆布鞋青春不敗 Hearts2Hearts穿上Converse展現復古潮

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
「Hearts2Hearts」成為韓國Converse的代言女團，全員穿上Chuck Taylor All Star Double Stack鞋款。圖／摘自CONVERSE KOREA
「Hearts2Hearts」成為韓國Converse的代言女團，全員穿上Chuck Taylor All Star Double Stack鞋款。圖／摘自CONVERSE KOREA

帆布鞋是充滿春青校園風的代表鞋款，穿上它就好像提醒自己保有一顆年輕的心。提到帆布鞋不得不提到Converse，其經典的All Star帆布鞋變身厚底鞋「Chuck Taylor All Star Double Stack」融合了經典與潮流，新生代韓流女團「Hearts2Hearts」全員示範，穿出了這雙鞋款的校園風Y2K潮流感。

繼aespa的karina成為Converse的韓國代言人後，今年出道的師妹團「Hearts2Hearts」再接棒成為韓國Converse的代言女團。韓國SM娛樂旗下的Hearts2Hearts共有8名成員，2025年2月24日以首張單曲專輯《The Chase》出道，團員年齡分佈為15～19歲，完全的青春洋溢。

「Hearts2Hearts」成為韓國Converse的代言女團，團員示範Chuck Taylor All Star Double Stack鞋款穿搭。圖／摘自CONVERSE KOREA
「Hearts2Hearts」成為韓國Converse的代言女團，團員示範Chuck Taylor All Star Double Stack鞋款穿搭。圖／摘自CONVERSE KOREA

Hearts2Hearts穿著的Converse「Chuck Taylor All Star Double Stack」鞋款，與Hearts2Hearts的學院風相當合拍，鞋款採用了經典Chuck的帆布鞋面，結合了輕量雙層厚底設計，厚底增高鞋的設計，實現復古青春感之餘，也帶來身材好比例。

「Hearts2Hearts」成為韓國Converse的代言女團，團員示範Chuck Taylor All Star Double Stack鞋款穿搭。圖／摘自CONVERSE KOREA
「Hearts2Hearts」成為韓國Converse的代言女團，團員示範Chuck Taylor All Star Double Stack鞋款穿搭。圖／摘自CONVERSE KOREA
「Hearts2Hearts」成為韓國Converse的代言女團，團員示範Chuck Taylor All Star Double Stack鞋款穿搭。圖／摘自CONVERSE KOREA
「Hearts2Hearts」成為韓國Converse的代言女團，團員示範Chuck Taylor All Star Double Stack鞋款穿搭。圖／摘自CONVERSE KOREA

今夏PALLADIUM也升級經典PALLA ACE鞋款，針對鞋楦改良加寬，讓舒適度大幅提升。PALLA ACE CVS ORG帆布鬆餅鞋用放大鑽石菱格紋中底與柔軟有機棉帆布打造，兼具舒適質感與街頭風格，寬楦設計更適合亞洲腳型。色系選擇上推出8款多種選擇，有清新柔和的星光白與櫻花粉，飽和亮眼的蘋果紅與天空藍的飽和亮眼，還有經典中性耐看的軍事綠、海軍藍、經典黑與星光白，可依個人喜好穿搭色系選擇。

PALLADIUM PALLA ACE CVS ORG帆布鬆餅鞋，1,980元。圖／PALLADIUM提供
PALLADIUM PALLA ACE CVS ORG帆布鬆餅鞋，1,980元。圖／PALLADIUM提供
PALLADIUM PALLA ACE CVS ORG帆布鬆餅鞋，1,980元。圖／PALLADIUM提供
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