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好市多熱銷品一鍵送到家！Uber Eats推全新「採買外送」服務

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Uber Eats正式宣布與好市多攜手合作，將陸續上架全台14間好市多門市的多元商品品項。圖／Uber Eats提供
Uber Eats正式宣布與好市多攜手合作，將陸續上架全台14間好市多門市的多元商品品項。圖／Uber Eats提供

成真了！Uber Eats今正式宣布與美式賣場好市多攜手合作，將從6月26日起，全台14間好市多門市商品將陸續於Uber Eats平台上架，首波推出包括衛生紙、異國零食、鮮乳飲料與好市多自有品牌科克蘭等熱銷商品，消費者打開Uber Eats App，即可輕鬆選購、下單、送到家，免排隊、免繞完整個大賣場挑貨，在家也能享有逛好市多的體驗。

此次合作是Uber Eats首度引入「採買外送」服務模式，外送合作夥伴將在接單後前往門市揀貨、打包並結帳，再送達消費者指定地點，為即時零售帶來嶄新應用。據了解，因為好市多賣場形態特殊、商品體積通常也比較大，因此會由Uber Eats合作的第三方夥伴指派專員進駐賣場，並使用特定外送車輛進行外送。上架品項與數量會依照銷售狀況即時調整，未來也會將依市場需求與季節性隨時進行彈性變化。

Uber Eats 台灣總經理李佳穎表示：「我們希望消費者在家也能享受好市多的優惠與商品多樣性，同時透過新外送模式，提供外送合作夥伴更多收入機會，共同推動產業的正向發展。」

6月26日首波上線門市包括內湖店、新莊店、中和店、汐止店、北投店；6月27日及6月30日則陸續擴及中部、南部門市，讓更多消費者享受好市多商品的即時外送服務。所有Uber Eats會員都能透過平台訂購好市多商品，但現有好市多付費會員可另於Uber Eats平台綁定會員帳號，解鎖專屬優惠價格，全面升級便利的外送體驗，滿足消費者日常補貨與大宗採購的多元需求。

Uber Eats今正式宣布與美式賣場好市多攜手合作。圖／摘自台灣好市多
Uber Eats今正式宣布與美式賣場好市多攜手合作。圖／摘自台灣好市多
美式賣場好市多將從6月26日起陸續上架Uber Eats，推出「採買外送」服務。記者黃筱晴／攝影
美式賣場好市多將從6月26日起陸續上架Uber Eats，推出「採買外送」服務。記者黃筱晴／攝影

好市多 外送 Uber

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